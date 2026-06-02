NRF เตรียมนำ“Pink Sauce”ลุยตลาดสหราชอาณาจักรเต็มสูบ

"เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ " เตรียมนำ “Pink Sauce” ซอสพริกศรีราชาสีชมพู เปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักร ผ่านการผนึกกำลังกับร้านอาหารเชนรายใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศอังกฤษ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดยุโรป คาดเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า NRF ด้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก จากการเผยโฉม “Pink Sauce” ซอสพริกศรีราชาสีชมพู ครั้งแรกของโลก ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ส่งผลให้มียอดคำสั่งซื้อและการเจรจาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับลูกค้าจากกว่า 10 ประเทศ สะท้อนศักยภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสากลได้อย่างโดดเด่น
“Pink Sauce” ซอสพริกศรีราชาสีชมพู มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งสีสัน รสชาติ และความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้กับเมนูอาหารได้หลากหลาย ให้ผลิตภัณฑ์นี้กลายเป็นไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งมองเห็นศักยภาพของ Pink Sauce ในการสร้างความแตกต่างบนชั้นวางสินค้าและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้ Pink Sauce กลายเป็นหนึ่งในสินค้าตัวหลักที่ช่วยขับเคลื่อนตัวเลขการเจรจาธุรกิจของ NRF ในปีนี้อย่างมีนัยสำคัญ
โดยเดือนกรกฎาคม 2569 NRF เตรียมเปิดตัว Pink Sauce อย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักร ผ่านการผนึกกำลังกับร้านอาหารเชนรายใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศอังกฤษ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดยุโรปอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
นอกจากแผนรุกตลาดต่างประเทศแล้ว NRF ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนนำ Pink Sauce เข้าทำตลาดในประเทศไทย หลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้บริโภคชาวไทยที่ติดตามกระแสของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน NRF ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอสินค้าด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์แบรนด์ "พ่อขวัญ" อย่างหอมเจียวพริกกรอบในน้ำมันรำข้าว ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์เพิ่มรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์และตอบโจทย์การรับประทานที่หลากหลาย สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
นายแดนกล่าวว่า “ในวันที่ตลาดอาหารทั่วโลกมีตัวเลือกมากมาย การสร้างความแตกต่างคือหัวใจสำคัญของการเติบโต Pink Sauce ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราต้องการทำซอสรสชาติใหม่ แต่เราตั้งใจที่จะสร้างหมวดหมู่ใหม่ให้กับตลาด และพิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารไทยยังมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์อีกมาก
สำหรับผลตอบรับจากพันธมิตรในงานครั้งนี้ ทำให้เรามั่นใจในศักยภาพของ Pink Sauce ว่าจะเติบโตในระดับสากลได้เป็นอย่างดี เราจึงเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักรช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ผ่านความร่วมมือกับร้านอาหารเชนรายใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และในอนาคตอันใกล้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำ Pink Sauce ซอสพริกศรีราชาสีชมพูจะกลับมาสร้างสีสันให้กับตลาดประเทศไทยเช่นกัน
ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จในงาน THAIFEX ปีนี้ NRF ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค เทรนด์อาหาร และพฤติกรรมตลาดในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และประสบการณ์ภายในบูธให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดอาหารโลก
สำหรับ ความสำเร็จในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ NRF ในการยกระดับแบรนด์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดใหม่ทั่วโลก ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยในระยะยาว