คลัง เผยยอดใช้จ่าย "ไทยช่วยไทยพลัส" 60/40 วันแรก ทะลุ 2 พันล้านบาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการคลัง รายงานข้อมูลร้านค้า และการใช้สิทธิในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) สรุปยอด ณ วันที่ 1 มิ.ย.69 เวลา 23.00 น. พบว่า จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 26.04 ล้านคนนั้น มียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้น 2,039.74 ล้านบาท แยกเป็น

- เงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย (60%) 1,184.10 ล้านบาท

- เงินที่ประชาชนจ่าย (40%) 855.64 ล้านบาท

- จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 8.72 ล้านคน

- จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 6.59 แสนร้านค้า

โดยปัจจุบัน มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8.96 แสนร้านค้า แยกเป็น ร้านค้าเดิม 8.2 แสนร้านค้า และร้านค้าใหม่ 7.56 หมื่นร้านค้า



