หุ้นปิดเช้าพุ่ง 24.97 จุดสวนทางเอเชีย-วอลุ่มทะลุ 6 หมื่นล้าน รับแรงซื้อคืน Big Cap หลังหมดรอบ MSCI

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,593.34 จุด เพิ่มขึ้น 24.97 จุด (+1.59%) มูลค่าซื้อขายราว 60,628 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดต่ำสุด 1,597.53 จุด และจุดสูงสุด 1,567.00 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าเด้งขึ้นมาแรงจากแรงซื้อหุ้นใหญ่ นำโดย GULF DELTA และกลุ่มแบงก์ ที่หนุนดัชนี คาดว่าจะเป็นการซื้อกลับหลังจากเมื่อวันศุกร์เผชิญแรงขายออกมาในช่วงท้ายตลาดจากการปรับพอร์ต MSCI Rebalance
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มพลังงานที่อิงกับราคาน้ำมันในวันนี้ก็ดีดขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน เป็นปัจจัยหนุนต่อภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยอีกแรงทำให้ขึ้นมาสวนทางตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ที่ปรับลงไปในเช้านี้หลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปก่อนแล้ว
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งในแดนบวกต่อ ลุ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ระดับ 1,600 จุด และแนวรับ 1,580 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 7,244.08 ล้านบาท ปิดที่ 65.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,835.60 ล้านบาท ปิดที่ 366.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,714.93 ล้านบาท ปิดที่ 357.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,233.38 ล้านบาท ปิดที่ 14.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,109.92 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท