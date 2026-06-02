COCOCO-NOVOเผยโรงงานใหม่ในฟิลิปปินส์ คาดเดินเครื่องผลิตปีนี้

ไทย โคโคนัท พร้อมกับ "OVOCOCONUT INC." ลงพื้นที่ฟิลิปปินส์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานและการนำเข้าเครื่องจักรของ NOVO คาดเปิดดำเนินการภายในปี 2569
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO พร้อมด้วยนางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ กรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจของ COCOCO และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NOVOCOCONUT INC. (NOVO) เดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานและการนำเข้าเครื่องจักรของ NOVO ระหว่างวันที่ 17–20 พฤษภาคม 2569
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรของ NOVO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ COCOCO ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขยายกำลังการผลิตและเสริมศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2569 เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
ทั้งนี้ NOVO เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ COCOCO ที่มุ่งสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการต้นทุน การจัดหาวัตถุดิบ และการกระจายสินค้าไปยังตลาดสำคัญทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดร.วรวัฒน์ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานแห่งใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2569 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
การลงทุนในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ COCOCO ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การบริหารต้นทุน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการขยายตลาดในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต