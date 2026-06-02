หุ้นแกว่งไซด์เวย์ ไร้ปัจจัยใหม่ จับตาความไม่แน่นอน ตอ.กลาง

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งตัวออกข้าง อาจมีจังหวะซึมตัวลงเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนกลับมาเป็นลบ จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมามีความไม่แน่นอน หลังฝั่งอิหร่านประกาศระงับการเจรจายุติสงครามชั่วคราว เพื่อประท้วงกรณีอิสราเอลส่งกำลังเข้าโจมตีประเทศเลบานอน
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้น ทำให้มีแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งสวนทางกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกค่อนข้างมากว่าจะสามารถเจรจาสันติภาพได้ สำหรับบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศเช้านี้ ตลาด Futures ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในแดนลบ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดตลาดมาต่างปรับตัวลดลงทั้งหมดตามทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยภายในประเทศในวันนี้ยังไม่มีประเด็นใหม่ที่มีนัยสำคัญ โดยตลาดรับรู้ประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการไทยช่วยไทย พลัส ที่ได้เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาช่วยพยุงและประคองเศรษฐกิจในประเทศได้ระดับหนึ่ง โดยสัปดาห์นี้ตลาดติดตามการรายงานอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐฯ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 จุด แนวรับถัดไป 1,552 จุด และแนวต้าน 1,575 - 1,580 จุด