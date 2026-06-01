“ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” วันแรกกระแสแรง-ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคัก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรี ติดตามและสำรวจการใช้จ่ายภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ในวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้า ผ่าน G Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรับชำระได้ง่ายผ่านแอปฯ ถุงเงิน โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการถึงประโยชน์ของโครงการในการบรรเทาภาระค่าครองชีพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้คนไทย "ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน"