บิตคอยน์เจอพลัง “Mag Seven” หลุดท็อป10สินทรัพย์มูลค่าสูงสุด

CoinDesk ชี้บิตคอยน์หลุดจากตารางสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก หลังมาร์เก็ตแคปร่วงเหลือ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์ น้อยกว่าทองคำ เงิน และสมาชิกทั้งหมดของ “หุ้น 7 นางฟ้า” หรือ “Magnificent Seven”
CompaniesMarketCap เว็บไซต์จัดอันดับแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นว่า บิตคอยน์หลุดจากกลุ่มสินทรัพย์มูลค่าสูงสุดของโลก หลังจากคริปโตสกุลนี้เคยเบียดชิงตำแหน่งกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และสินทรัพย์โภคภัณฑ์มาตลอดนับจากปี 2025 จนถึงต้นปี 2026
Crypto.news ชี้ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิตคอยน์เคลื่อนไหวขึ้น-ลงรุนแรงในตารางการจัดอันดับสินทรัพย์โลก
ตัวอย่างเช่น เดือนเมษายน 2025 ยาฮู ไฟแนนซ์รายงานว่า บิตคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 5 ของโลกด้วยมาร์เก็ตแคปราว 1.86 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้าอัลฟาเบต หลังจากราคาพุ่งทะลุ 94,000 ดอลลาร์
บทวิเคราะห์ของ Coinfomania ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากนั้นมูลค่าตลาดบิตคอยน์ทะยานผ่านหลัก 2 ล้านล้านดอลลาร์และสามารถรักษาตำแหน่งสินทรัพย์มูลค่าสูงสุดอันดับ 5 ของโลกไว้อย่างเหนียวแน่น โดยยังคงนำอัลฟาเบต แต่ตามหลังอินวิเดีย
ย้อนกลับไปช่วงต้นปี 2024 CryptoRank ชี้ว่า บิตคอยน์เบียดเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ และเจพีมอร์แกน ทะลุเข้าสู่กลุ่มสินทรัพย์เทียร์ 1 ในอันดับ 10 ด้วยมูลค่าตลาดราว 1.19 ล้านล้านดอลลาร์
สิ่งที่เปลี่ยนไปในระยะหลังมานี้ไม่ใช่ว่าบิตคอยน์ดิ่งหนัก แต่เป็นเพราะทุกสิ่งรอบตัวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดของ CompaniesMarketCap มูลค่ารวมของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 148 ล้านล้านดอลลาร์ เฉพาะ Mag Seven มีมูลค่าตลาดรวมกันเกิน 16 ล้านล้านดอลลาร์ และเกือบ 30 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับทองคำ หลังจากที่ราคาพุ่งทุบสถิติเหนือ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์
จากรายงานการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับ Mag Seven ที่จัดทำโดย Investopedia ระบุว่า อินวิเดีย ไมโครซอฟท์ แอปเปิล อัลฟาเบต อะเมซอน เมตา และบรอดคอม มีอิทธิพลครอบงำดัชนีหุ้นหลัก โดยทั้ง 7 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้มีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 16 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ จากข้อมูลจนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2025
นอกจากนั้น CoinGecko Research ได้เปรียบเทียบ Mag Seven กับตลาดคริปโต ซึ่งพบว่า ในช่วง 5 ปีจนถึงกลางปี 2024 บิตคอยน์และอีเธอเรียมมีมูลค่ารวมกันไม่ถึง 10% ของมูลค่ารวมของบิ๊กเทคทั้ง 7
เทรดเดอร์บางคนใน X ที่ตอบกลับโพสต์ของ CoinDesk ไม่ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับเนื่องจากมองว่า เป็นเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าปัจจัยเชิงโครงสร้าง บัญชีหนึ่งชี้ว่า การหลุดจากท็อป 10 ทั้งที่มาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์หมายความว่า Mag Seven แค่มีสัปดาห์ที่ดีเท่านั้น ทั้งยังบอกอีกว่า บิตคอยน์เข้า-ออกตารางนี้ 4 ครั้งในรอบ 2 ปี การจัดอันดับเป็นแค่สัญญาณรบกวน แต่การปักหลักเหนือ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่างหากที่เป็นของจริง
แม้อาจพูดได้ว่า การที่บิตคอยห์หลุดจากตำแหน่งท็อป 10 สะท้อนการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม Mag Seven และการพุ่งแรงของทองคำ พอๆ กับที่สะท้อนความอ่อนแอของคริปโต แต่สำหรับผู้ถือครองระยะยาวที่เฝ้ามองบิตคอยน์นับตั้งแต่ยังแค่เป็นสินทรัพย์ใหม่ที่ดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นจนกลายเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงสุดอันดับ 5 ของโลกในบางจังหวะนั้น คำถามที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับความอยู่รอดคือ มูลค่าตลาดที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์จะยังคงเป็นแนวรับต่อไปได้หรือไม่ หรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่จะกระแทกบิตคอยน์หล่นไปอยู่อีกด้านของตาราง