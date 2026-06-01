KBANK มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.80-32.80 เกาะติดเงินเฟ้อไทย-สถานการณ์ ตอ.กลาง-ถ้อยแถลงเฟด

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 2569 ที่ระดับ 31.80-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ISM/PMI ภาคการผลิตและบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนพ.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย. รายงาน Beige Book ของเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (22 พ.ค.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยที่ 531 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 16,771 ล้านบาท