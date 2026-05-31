ระวังหุ้นชิ้นส่วน ฯ ตายยกคอก / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้กระแสความนิยมหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกยังร้อนแรง แต่สำหรับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหุ้นไทย เข้าข่ายความร้อนแรงเกินกว่าเหตุหรือโอเวอร์ฮีทไปแล้ว จนตลาดหลักทรัพย์ต้องออกประกาศเตือนนักลงทุนให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานอย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางบริษัท
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่ผลการติดตามการซื้อขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมวดธุรกิจ ETRON และพบว่าราคาและปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์บวกจากการประกาศผลการดำเนินงานที่ออกมาดี และแผนการลงทุนของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ทั้งในและต่างประเทศ
แต่ระดับราคา ปริมาณการซื้อขาย และอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ (Turnover ratio) ปรับตัวขึ้นอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) อยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงสภาพการเก็งกำไรสูงกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วน
ซึ่งหากพบสภาพการซื้อขายผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน จะพิจารณาใช้มาตรการกำกับการซื้อขาย
ปัจจุบัน หุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET และหุ้นบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 และหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ยังอยู่ใน Cooling period ซึ่งอาจพิจารณายกระดับมาตรการได้
ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 หุ้นบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA มีผลตั้งแต่วันที่ 2-19 มิถุนายนนี้ รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หุ้น DELTA ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน
การออกประกาศเตือนความร้อนแรงหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน ถือเป็นการทำหน้าที่ที่ดีและทันต่อสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพราะราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน โดยเฉพาะหุ้น DELTA ราคาพุ่งไปไกลจากปัจจัยพื้นฐานมาก จนมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนที่แห่เข้าไปเก็งกำไร ไม่ว่านักลงทุนไทยหรือต่างชาติ กองทุนทั้งในและต่างประเทศ และปลุกให้หุ้นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ปัจจัยพื้นฐานไม่แข็งแกร่ง ดีดตัวตามขึ้นมาเป็นพรวน
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทโบรกเกอร์หลายสำนักโหนกระแสหุ้นเทคโนโลยีโลก โดยเชียร์นักลงทุนให้ซื้อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน โดยเฉพาะ DELTA แถมขยับปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปอีก และมองข้ามปัจจัยพื้นฐานที่เปราะบางมากขึ้นทุกที จนค่า P/E เรโชพุ่งขึ้นไประดับ 150 เท่า สูงกว่าค่า P/E เรโชหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเสียอีก
ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสิ้นสุดของหุ้นเทคโนโลยีโลก และจุดจบของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนไทย อีกนานหรือไม่ฟองสบู่จะแตก
แต่เป็นที่รับรู้กันว่า สักวันหนึ่งกระแสหุ้นชิ้นส่วนจะต้องพบจุดจบ เพราะไม่มีหุ้นใดในโลกที่ขึ้นได้ตลอดไป
DELTA อาจมีคุณต่อการขับเคลื่อนตลาดหุ้น เพราะนับจากต้นปีผลักดันดัชนีขึ้นมาเกือบ 200 จุด แต่ DELTA อาจส่งโทษมหันต์ต่อตลาดหุ้นได้เหมือนกัน หากวันใดวันหนึ่งดิ่งหัวลง
ตลาดหลักทรัพย์เลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วในการส่งสัญญาณเตือนความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เพราะราคาที่วิ่งมาไกลสุดกู่ หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนพร้อมถูกถล่มขาย จนราคาร่วงผลอยได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่าง DELTA