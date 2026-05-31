10 หุ้นดังทะยาน-ร่วงแรงสุด 5 เดือน ปี 69 SET พุ่งกว่า +300 จุด!

ตลอดช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เงินทุนต่างชาติไหลเข้า-ออกสลับกัน รวมถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกผันผวนเป็นระยะ แต่ดัชนี SET กลับฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ปิดสิ้นปี 2568 ที่ 1259.67 จุด ล่าสุด1,568.37 จุดเพิ่ม 308.70 จุด หรือ +24.51% และครั้งนี้คัดหุ้น Market Cap ระดับ 9 พันล้านบาท-1 หมื่นล้านบาทขึ้นไปเพื่อหา 10 หุ้นดังทะยาน และ 10 หุ้นร่วงแรงสุด
1.FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +171.30%,รอบ 1 สัปดาห์ +18.18% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 15.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.90/5.45 บาท,ค่า P/E 15.68 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 1.35%,Market Cap 14,591.85 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +176.52%,ถือใหญ่สุด นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 38.99%
2.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +147.24%,รอบ 1 สัปดาห์ +10.56% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 15.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.10/5.25 บาท,ค่า P/E 12.18 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.46%,Market Cap 23,849.56 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +2.73%,ถือใหญ่สุด บริษัท ซี.ที.เวนเจอร์ จำกัด 19.62%,นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 4.75% (น้องสาวนายกฯอนุทิน),นายมาศถวิน ชาญวีรกูล (น้องชายนายกฯอนุทิน) 1.68%
3.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +128.53%,รอบ 1 สัปดาห์ +5.67% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 37.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 42.00/15.10 บาท,ค่า P/E 111.50 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.68%,Market Cap 32,979.91 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -78.35%,ถือใหญ่สุด OMAC (HK) LIMITED 19.48%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.73%,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 1.88%,นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 0.54%
4.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +118.61%,รอบ 1 สัปดาห์-1.02% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 9.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.14 บาท,ค่าP/E 7.62 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.18%,Market Cap 56,780.90 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +0.51%,ถือใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.74%,นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.94%
5.GUNKULบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +109.47%,รอบ 1 สัปดาห์ +10.56% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 3.98 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.02/1.31 บาท,ค่าP/E 19.03 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.92%,Market Cap 35,352.47 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +24.20%,ถือใหญ่สุด บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นายวิชัย วชิรพงศ์(เสี่ยยักษ์) 1.41%,นายสุระ คณิตทวีกุล 0.51%
6.KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +106.04%,รอบ 1 สัปดาห์ +7.91% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 37.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.50/15.10 บาท,ค่า P/E 52.95 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.20%,Market Cap 44,328.32 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +1.94%,ถือใหญ่สุด นายพิธาน องค์โฆษิต 15.83%,นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 6.31%,น.ส.ชุตินาถ องค์โฆษิต 4.10%
7.EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +104.23%,รอบ 1 สัปดาห์ +51.83% วันที่ 29 พ.ค.ปิด 5.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.15/2.20 บาท,ค่าP/E12.54เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่3.45%,Market Cap 16,240.00 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +62.71%,ถือใหญ่สุด บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 60.00%
8.DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +104.05%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.33% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 353.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 365.00/91.25 บาท,ค่าP/E 155.00 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.26%,Market Cap 4,403,257.10 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +65.47%,ถือใหญ่สุด 1 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. 42.85%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.14%
9.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +94.69%,รอบ 1 สัปดาห์ +10.69% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 8.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.40/4.14 บาท,ค่า P/E 47.41 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 1.82%,Market Cap 91,960.02 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -17.24%,ถือใหญ่สุด KINPO ELECTRONICS. INC.49.99%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.50%
10.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ +83.84%,รอบ 1 สัปดาห์ -9.90% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 1.82 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.34/0.70บาท,ค่าP/E 6.73 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.55%,Market Cap 37,190.64 ล้านบาท, Q1/69 กำไรสุทธิ 7,889.04 ล้านบาท ขณะ Q1/68 ขาดทุนสุทธิ -1,206.06 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.05%,สำนักงานประกันสังคม 1.98%
ฝั่งลบมากสุดรอบ 5เดือนปี 2569 คัดเฉพาะ Market Cap เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1.JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ5เดือนปี 69 อยู่ที่ -38.13%,รอบ 1 สัปดาห์ -9.14% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 39.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 93.50/23.00 บาท,ค่าP/E-เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ -%,Market Cap 27,774.56 ล้านบาท, Q1/69 ขาดทุน -46.07 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 44.14%, นายพิชญ์ โพธารามิก 2.78%
2.BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -19.37%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.78% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 6.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.60/6.10 บาท,ค่า P/E 11.50 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่7.75%,Market Cap 20,846.67 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -0.05%,ถือใหญ่สุด กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 45.79%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 0.87%
3.GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -19.34%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.58% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 8.55 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.00/8.25บาท,ค่าP/E 4.62 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.34%,Market Cap 10,720.17 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -19.01%,ถือใหญ่สุด นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 4.86%
4.JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -17.91%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.79% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 1.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.75/1.06 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ -%,Market Cap 9,121.28 ล้านบาท, Q1/69 ขาดทุนสุทธิ -726.01 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นายพิชญ์ โพธารามิก 50.31%
5.KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -17.88%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.34% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 7.35 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.95/6.60 บาท,ค่าP/E 13.75 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.01%,Market Cap 9,432.48 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -13.11%,ถือใหญ่สุด บริษัท เวลสยาม จำกัด 28.00%
6.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -15.12%,รอบ 1 สัปดาห์ -2.67% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 7.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.70/5.60 บาท,ค่าP/E 5.27 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.12%,Market Cap 22,965.07 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +4.60%,ถือใหญ่สุดนาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 21.52%,กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 0.81%
7.SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -14.12%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.92% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 21.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 32.00/14.80 บาท,ค่าP/E 6.91 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.20%,Market Cap 36,387.00 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +22.00%,ถือใหญ่สุด น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 16.18%,กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 2.40%
8.CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -12.84%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.53% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 19.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.50/18.10 บาท,ค่า P/E 7.20 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.63%,Market Cap 159,732.29 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -42.98%,ถือใหญ่สุด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 25.04%,สำนักงานประกันสังคม 2.78%,กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 2.24%
9.TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 69 อยู่ที่ -12.50%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.88% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 11.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.10/8.60 บาท,ค่า P/E 9.18 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.25%,Market Cap 47,657.49 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +9.22%,ถือใหญ่สุดบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9.40%,นาย ธีรพงศ์ จันศิริ 5.74%,สำนักงานประกันสังคม 3.39%
10.AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคารอบ 5 เดือนปี 6 9อยู่ที่ -11.86%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.88% วันที่ 29 พ.ค.2569 ปิด 94.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 122.50/86.50 บาท,ค่า P/E 7.57 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.83%,Market Cap 23,687.50 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +8.17%,ถือใหญ่สุด AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.35.12%,นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2.48%