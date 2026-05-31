กสิกรฯ มอง SET วีคนี้มีโอกาสแตะ 1,600 จับตาเงินเฟ้อไทย-สถานการณ์ ตอ.กลาง-Fund Flow

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า สัปดาห์นี้ (1-5 มิ.ย. 2569) ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,550 และ 1,540 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,580 และ 1,600 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตและการบริการ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือน พ.ค.รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนพ.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ค.(เบื้องต้น) ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเม.ย. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซน
ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,568.37 จุด เพิ่มขึ้น 1.93% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68,816.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.25% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 1.08% มาปิดที่ระดับ 214.21 จุด
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตและการบริการ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือน พ.ค.รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนพ.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ค.(เบื้องต้น) ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเม.ย. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซน
ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,568.37 จุด เพิ่มขึ้น 1.93% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68,816.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.25% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 1.08% มาปิดที่ระดับ 214.21 จุด