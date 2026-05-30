KTCพัฒนากลยุทธHealth & Wellness Ecosystemตอบรับกระแส'วัยเก๋ายังมีไฟ'

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี)เผย บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์ Health & Wellness Ecosystem ภายใต้แนวคิด 'KTC Wellness: The Journey to Well-being เส้นทางของชีวิตที่ดี…เริ่มต้นได้ทุกวัน' ตอบรับกระแสสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีภาพจำที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ จากบทบาทของการพักผ่อนหรือการถอยออกจากตลาดแรงงาน สู่การเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยังคงขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และยังมีบทบาทสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ
โดยกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนมากไม่ได้ต้องการหยุด แต่ต้องการ'เริ่มต้นใหม่'ด้าย'ประสบการณ์'ที่ทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการที่ปรึกษา / เมนเทอร์ / โค้ชให้คนรุ่นใหม่, ทำงาน พาร์ทไทม์ / ฟรีแลนซ์ ในสิ่งที่ถนัด, สร้าง ธุรกิจเล็กๆ หรือขายของออนไลน์ ,เป็น ครูสอนทักษะชีวิต งานฝีมือ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือทำงานบริการ เช่น ดูแลเด็ก ผู้สูงวัย หรืออาสาสมัคร โดยงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังช่วยให้ผู้สูงวัยได้ใช้สมอง ใช้สังคม และใช้ชีวิต เพราะในความเป็นจริง การได้ทำบางสิ่ง มีเป้าหมาย และมีคนให้มีปฏิสัมพันธ์ คือกุญแจที่ทำให้ชีวิตไม่เหี่ยวเฉา ทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมต่างๆก็ยังพบข้อจำกัดที่ที่เล็กน้อยแต่ก็ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ อาทิ ความไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น กรณีของ'สุชาติ'วัย 67 ปี อดีตผู้บริหารที่ยังมีความต้องการทำงานด้านที่ปรึกษาอยู่ แต่บางครั้งติดเรื่องเดินทาง และไม่มั่นใจพอที่จะไปคนเดียวจึงต้องปฏิเสธงาน หรือกรณี'จันทร์เพ็ญ'วัย 70 ปี มีความต้องการไปเรียน ไปทำกิจกรรม แต่ไม่กล้าออกไปคนเดียว เป็นต้น ซึ่งสะท้อนว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่การดูแลแบบพึ่งพา แต่คือ'ตัวช่วย'ที่ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างที่ต้องการ
ทั้งนี้ KTC Wellness Ecosystem นั้น ไม่ได้มอง Wellness แค่ “สุขภาพ” แต่คือ ระบบนิเวศของการใช้ชีวิต ที่เชื่อมโยงทุกมิติ และที่สำคัญคือ การออกแบบให้ “ครอบคลุมทุกช่วงวัย” โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยทั้ง Healthcare: การเข้าถึงบริการสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก , Lifestyle Wellness: ฟิตเนส อาหาร สุขภาพใจ ,Preventive Care: การดูแลก่อนเกิดโรค, Daily Living Support: บริการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และ Financial Wellness: การบริหารการเงินให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง
และหนึ่งในบริการสำคัญใน ecosystem นี้คือความร่วมมือกับ Joy Ride ผู้ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงวัยซึ่งไม่ได้เป็นเพียงบริการรับ-ส่ง แต่คือเพื่อนร่วมทางของชีวิต บริการครอบคลุมตั้งแต่ พาไปทำงาน / ประชุม ไปพบแพทย์ ทำธุระส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยวระยะสั้น โดยมีผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม และเข้าใจผู้สูงวัยอย่างแท้จริง
"ผู้สูงวัยในวันนี้ไม่ได้ต้องการเพียงการดูแล แต่ต้องการใช้ชีวิต เคทีซีจึงมุ่งสร้างอิโคซิสเต็มที่ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัย ในวันที่คนไทยมีอายุยืนขึ้น สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่อยู่ได้นานขึ้น แต่คือมีโอกาสใช้ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความหมาย เพราะการมีงาน มีรายได้ มีเป้าหมาย และมีอิสระในการใช้ชีวิต และในความเป็นจริง ไฟในตัวคน…ไม่เคยดับตามอายุ เพียงแค่รอพื้นที่ที่เหมาะสมให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง"