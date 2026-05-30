แสนสิริ ต้อนรับ University of Utah แลกเปลี่ยนโนว์ฮาวขับเคลื่อนอสังหาฯ ไทยสู่เวทีโลก

แสนสิริต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก University of Utah สะท้อนศักยภาพองค์กรอสังหาฯไทยที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผ่าน Sansiri Business Value Chain ครอบคลุมทั้งการเติบโตธุรกิจ นวัตกรรมการอยู่อาศัย การพัฒนาบุคลากร และแนวคิดด้านความยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย แนวโน้มการพัฒนาเมืองและทิศทางธุรกิจแห่งอนาคต
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก University of Utah มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมองค์กรและเรียนรู้ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สะท้อนศักยภาพของแสนสิริในฐานะองค์กรชั้นนำที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ในการเข้ามาศึกษาแนวคิดการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์องค์กร และแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยในมิติที่หลากหลาย
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครั้งนี้ นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ศักยภาพการแข่งขันของแสนสิริในตลาด ไปจนถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการและบริการที่มุ่งส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ
อีกทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ควบคู่ไปกับบทบาทขององค์กรในการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยในช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักศึกษาได้ร่วมซักถามและพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาเมืองและทิศทางธุรกิจในอนาคตอย่างใกล้ชิด
ภายหลังจบกิจกรรม นักศึกษายังได้เยี่ยมชมสิริ แคมปัส (Siri Campus) สำนักงานใหญ่ของแสนสิริ เพื่อสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงขององค์กร ตั้งแต่พื้นที่สร้างสรรค์ งานศิลปะภายในอาคาร ไปจนถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนและสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์การทำงานของพนักงาน สะท้อนวิสัยทัศน์ของแสนสิริในการสร้างองค์กรแห่งอนาคต ที่เติบโตควบคู่ไปกับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสังคมอย่างสมดุล.