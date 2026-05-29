หุ้นปิดลบ 0.60 จุด ไหลลงท้ายตลาด ปรับพอร์ตรับ MSCI Rebalance คาดสัปดาห์หน้าผันผวน

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,568.37 จุด ลดลง 0.60 จุด (-0.04%) มูลค่าซื้อขาย 89,345.46 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น แต่อ่อนตัวลงช่วงท้ายตลาด โดยทำจุดสูงสุด 1,581.61 จุด และจุดต่ำสุด 1,566.34 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 219 หลักทรัพย์ ลดลง 229 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์
บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยปรับลง จากประเด็น MSCI Rebalance พ.ค. 69 มีผลราคาปิดวันนี้ คาดไทย Net Outflow -80 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้จะมีข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน หนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสงครามยุติและราคาน้ำมันปรับลงกลับมา Outperform ตลาดนำขึ้นหลักๆ คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาจาก DELTA กลุ่มขนส่ง, โรงไฟฟ้า,และกลุ่มการเงิน
อย่างไรก็ตามดัชนีปรับขึ้นจำกัดเนื่องจากมีกลุ่มที่กด คือ กลุ่มที่อิงราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงกดดันจิตวิทยาการลงทุนของหุ้นในกลุ่มน้ำมัน, โรงกลั่นและปิโตรเคมี ฯลฯ
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นเกือบตลอดทั้งวัน ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นวันนี้มาจากความคาดหวังการที่สหรัฐและอิหร่านจะสามารถเจรจาสันติภาพได้ หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอของอิหร่านออกมา ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตะวันออกลางผ่อนคลายลง หนุน Sentiment ของตลาดหุ้นวันนี้
ขณะเดียวกันยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นต่างๆเข้ามากระจายกันหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกลุ่มสายการบิน และโรงไฟฟ้า ที่เริ่มเห็นราคาหุ้นมีการฟื้นตัวกลับมา และวันนี้ยังได้รับแรงหนุนจาก DELTA ที่ปรับตัวขึ้นได้ คาดว่าจะมาจากการที่เม็ดเงินไหลเข้าจากการให้น้ำหนักหุ้น DELTA เพิ่มขึ้นจากราคาปิดที่คิดคำนวณของ MSCI ในวันนี้
แนวโน้มสัปดาห์หน้ายังอาจจะมีความผันผวนได้ ซึ่งยังคงต้องติดตามในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ และเปิดมาก็มีวันทำการเพียง 1 วันก่อนจะหยุดอีกครั้งในวันพุธหน้า และสัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขแรงงานต่างๆของสหรัฐฯ ที่จะทยอยออกมา โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 8,373.41 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,857.61 ล้านบาท ปิดที่ 141.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,758.04 ล้านบาท ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,658.24 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 4,635.86 ล้านบาท ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท