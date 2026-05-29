นางสาวดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.กลุ่มภัทร [PHAT] เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติการนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ PHAT แล้ว และพร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ภายในปี 69 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
PHAT ตั้งธงลุยขาย IPO เข้า mai ภายในปีนี้หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ยกระดับธุรกิจปาล์มโตยั่งยืน
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PHAT กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
บริษัทพร้อมเดินหน้ายกระดับธุรกิจสู่ Sustainable Company ผ่านการขยายกำลังการผลิต การต่อยอดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และการพัฒนา Ecosystem ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 50% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 60 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง และมีแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 90 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ขยายกำลังการผลิต ต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาด เพื่อสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 11 ส.ค.68 มีทนจดทะเบียน 1,767,858 หุ้น มี บริษัท ภัทร โฮลดิ้ง จำกัด 1,237,500 หุ้น คิดเป็น 70.00% กองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี [MFC] ฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุมร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1)117,858 หุ้น คิดเป็น 6.67% และนายสมนึก จันทวงศ์ 103,620 หุ้น คิดเป็น 5.86%