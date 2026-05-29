ธปท.ย้ำหลักการ Virtual Bank ต้องแยกขาด Real Sector-ภาคการเงิน หลัง ผถห.CPALL เมินส่ง บ.ย่อยร่วมวง

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งและเปิดให้บริการของธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) อีก 2 ราย คือ ธนาคารแอสเซนด์ (Ascend Bank) และธนาคารเอกซ์ (BankX) ว่าจะจัดตั้งได้ตามที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ได้หรือไม่
สำหรับ Ascend Bank ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง ในเครือ CP ที่ต้องนำธุรกิจการเงินในเครือ บมจ.ซีพีออลล์ [CPALL] อีก 3 รายมารวมอยู่ใน Virtual Bank ด้วยนั้น เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามหากผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติ เพราะการจัดตั้งของ Virtual Bank ต้องแยกธุรกิจการเงินออกมาให้ชัดเจนเป็นหลักเกณฑ์ตั้งแต่ต้น
"ภาคการเงินและภาค Real Sector ต้องแยกกัน ธปท.มีหลักการนี้ชัดเจน เพราะ ธปท.อยากได้ผู้เล่นใหม่ๆ อาจจะเป็นบริษัทใหม่เลย หรือ บริษัทที่ทำ Real Sector แล้วเข้ามาก็ได้ ดังนั้นต้องเขียนให้ชัดเจน ว่าหากเป็น Real Sector จะต้องตัดให้ขาดในแง่ของความสามารถในการควบคุมอำนาจกิจการ ต้องไม่ปนกัน ไม่เช่นนั้นภาคการเงินจะเอื้อ Real Sector ได้ เพราะฉะนั้นต้องตัดให้ได้ หากผู้ถือหุ้นไม่ยอมก็มีแนวทางอื่น ซึ่งให้ไปแล้วว่ามีหลายแนวทางที่จะทำให้ถูกได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์" น.ส.ชญาวดี กล่าว