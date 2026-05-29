คณะวิศวกรรมศาสตร์​ มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ บมจ. เรียล สมาร์ท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ บุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ว่า เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ต้องการนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ สอดคล้องกับทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
“ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงขององค์กร ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการทำงานหลังจากจบการศึกษา และ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน โดยข้อตกลงนี้มีอายุสัญญา 3 ปี เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ทางมหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของทางบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม และ เข้าศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Livelong Learning)” ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กล่าว
นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทด้าน AI-Data Driven Technology และ AI Transformation and Solutions กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างบริษัท และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ นักศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ และ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
“ความร่วมมือนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) และ การบริหารวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ของบริษัท ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และ บุคลากรในการทำงาน ภายใต้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” นายภูกิจ กล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา การฝึกงาน การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) และการบริการวิชาการ ความร่วมมือทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ยังกล่าวเสริมว่า ในอีกด้านหนึ่งคือ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรในบริษัทฯ และสำหรับผู้สนใจทั่วไปมีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การจัดสัมมนา การประกวดนวัตกรรม Hackathon หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
“ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการทำงานร่วมกันของบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำโครงการ “Trustworthy AI Buildathon” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) และ นวัตกรรมดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจด้าน Prompt Engineering การพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) ความน่าเชื่อถือของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Trustworthy AI) และความปลอดภัยของข้อมูล
ในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาวิศวกรดิจิทัล ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทกับการทำงานของผู้คนในปัจจุบัน และ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานจริงในองค์กร ตั้งแต่ยังเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ กล่าว