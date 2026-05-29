อธิบดีศุลกากร เซ็นคำสั่งยกเลิกรางวัลนำจับ อธิบดีถึงซี 8 เริ่มมิ.ย.

อธิบดีศุลกากร เซ็นคำสั่ง ยกเลิกรางวัลนำจับตั้งแต่อธิบดีจนถึงเจ้าหน้าที่ซี 8 อุดช่องโหว่ทุจริต ทำให้อันดับความไม่โปร่งใสลดลง จากอันดับท็อบ 1 ใน 5 ลดลงเหลืออันดับ 12 เริ่มมิถุนายนนี้ มุ่งเดินหน้าบริการออนไลน์ รูปแบบใหม่” ยื่นง่าย รู้ผลไว ไม่ต้องรอไปรษณีย์ ลดดุลพินิจ บริการเต็มรูปแบบ ส.ค. 69 นี้
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวระหว่างเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งาน “ระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service) รูปแบบใหม่” ว่า Tariff e-Service เป็นระบบแจ้งพิกัดอัตราศุลกากรออนไลน์ เพื่อรองรับนโยบายความโปร่งใสในการทำงาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในช่วงที่ผ่านได้ปรับรูปแบบการทำงานของศุลกากรอย่างมาก ทำให้อันดับเรื่องความไม่โปร่งใส จากอันดับท็อบ 1 ใน 5 ลดลงเหลืออันดับ 12 กรมศุลฯยังเดินหน้าอำนวยความสะดวก และลดปัญหาความไม่โปร่งใส ภายในเดือนมิถุนายน เตรียมออกระเบียบยกเลิกการรับรางวัลสินบน นำจับ ตั้งแต่ระดับอธิบดีฯลงมาถึงระดับไม่เกินซี 8 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 152 ปี กรมศุลกากร
สำหรับยอดเก็บภาษี ทั้งในส่วนอากรนำเข้าและภาษีจัดเก็บให้กับองค์กรอื่น ยอดรวมดีขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจัดเก็บภาษีได้เกิน 6 แสนล้านบาทในปีงบฯ 69 สำหรับจำนวนตู้สินค้าในปีก่อน 33.2 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ มั่นใจว่าปี 69 นี้ ยอดตู้คอนเทนเนอร์เข้าท่าเรือสูงกว่าปีก่อน สำหรับผู้โดยสารถือสิ่งของเข้าออกสนามบิน ปีก่อน 200 ล้านกล่อง ในปี 69 คาดว่า 300 ล้านกล่อง
เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล มุ่งเน้นการยกระดับบริการภาครัฐสู่ "รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการลดช่องว่างในการกระทำการทุจริต ผ่านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ที่ผ่านมาการตีความพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และยากต่อการทำความเข้าใจของผู้ประกอบการ กรมศุลกากรจึงได้เปิดใช้งานระบบ Tariff e-Service เพื่อให้บริการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น คำวินิจฉัยมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560
จากการใช้งานที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้รวบรวมปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้สามารถรองรับกับความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง ยกระดับสู่การเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อ เพื่อให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรู้ผลผ่านระบบทันที เปลี่ยนจากการส่งผลทางไปรษณีย์ เป็นการแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียนก็ยื่นได้: เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร สามารถเข้าใช้งานระบบได้
สามารถตรวจสอบสถานะของการดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงคำวินิจฉัยพิกัดกับระบบใบขนสินค้า สามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ลงในระบบใบขนสินค้าขาเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร และลดความผิดพลาดในการสำแดงข้อมูลของผู้ประกอบการ เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบ ส.ค. 69 นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลของกรมศุลกากร
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวระหว่างเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งาน “ระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service) รูปแบบใหม่” ว่า Tariff e-Service เป็นระบบแจ้งพิกัดอัตราศุลกากรออนไลน์ เพื่อรองรับนโยบายความโปร่งใสในการทำงาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในช่วงที่ผ่านได้ปรับรูปแบบการทำงานของศุลกากรอย่างมาก ทำให้อันดับเรื่องความไม่โปร่งใส จากอันดับท็อบ 1 ใน 5 ลดลงเหลืออันดับ 12 กรมศุลฯยังเดินหน้าอำนวยความสะดวก และลดปัญหาความไม่โปร่งใส ภายในเดือนมิถุนายน เตรียมออกระเบียบยกเลิกการรับรางวัลสินบน นำจับ ตั้งแต่ระดับอธิบดีฯลงมาถึงระดับไม่เกินซี 8 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 152 ปี กรมศุลกากร
สำหรับยอดเก็บภาษี ทั้งในส่วนอากรนำเข้าและภาษีจัดเก็บให้กับองค์กรอื่น ยอดรวมดีขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจัดเก็บภาษีได้เกิน 6 แสนล้านบาทในปีงบฯ 69 สำหรับจำนวนตู้สินค้าในปีก่อน 33.2 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ มั่นใจว่าปี 69 นี้ ยอดตู้คอนเทนเนอร์เข้าท่าเรือสูงกว่าปีก่อน สำหรับผู้โดยสารถือสิ่งของเข้าออกสนามบิน ปีก่อน 200 ล้านกล่อง ในปี 69 คาดว่า 300 ล้านกล่อง
เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล มุ่งเน้นการยกระดับบริการภาครัฐสู่ "รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการลดช่องว่างในการกระทำการทุจริต ผ่านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ที่ผ่านมาการตีความพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และยากต่อการทำความเข้าใจของผู้ประกอบการ กรมศุลกากรจึงได้เปิดใช้งานระบบ Tariff e-Service เพื่อให้บริการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น คำวินิจฉัยมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560
จากการใช้งานที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้รวบรวมปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้สามารถรองรับกับความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง ยกระดับสู่การเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อ เพื่อให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรู้ผลผ่านระบบทันที เปลี่ยนจากการส่งผลทางไปรษณีย์ เป็นการแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียนก็ยื่นได้: เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร สามารถเข้าใช้งานระบบได้
สามารถตรวจสอบสถานะของการดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงคำวินิจฉัยพิกัดกับระบบใบขนสินค้า สามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ลงในระบบใบขนสินค้าขาเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร และลดความผิดพลาดในการสำแดงข้อมูลของผู้ประกอบการ เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบ ส.ค. 69 นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลของกรมศุลกากร