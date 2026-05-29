orbix เพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัล 19 เหรียญใหม่-เปิดตัวฟีเจอร์เทรดด่วน-ค่าฟี“VIP Tier”-ตอบโจทย์นักลงทุนทุกระดับ

บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป (orbix Group) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การลงทุนภายใต้แนวคิด “Easy & Trustworthy” ผ่านการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัล 19 เหรียญใหม่ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ “เทรดด่วน” (Easy Trade) ที่ช่วยให้การซื้อขายทำได้ง่ายขึ้นภายใน 3 คลิก และโครงสร้างค่าธรรมเนียมซื้อขายแบบขั้นบันได “VIP Tier” เพื่อมอบประสบการณ์การลงทุนที่ง่าย คุ้มค่า และตอบโจทย์นักลงทุนทุกระดับ
นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) เปิดเผยว่า orbix ยกระดับทางเลือกการลงทุนภายใต้แนวคิด “Easy & Trustworthy” โดยเดินหน้าเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ 19 รายการ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์เทรดด่วน (Easy Trade) และโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได VIP Tier สะท้อนความมุ่งมั่นในการลดความซับซ้อนของการลงทุนและยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
สำหรับการประกาศเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่รวม19 รายการ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ Listing Rules ที่เข้มงวดของบริษัท เน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มกลยุทธ์สำคัญดังนี้
กลุ่ม Stablecoin & Asset-Backed Tokens: มุ่งเน้นการรักษามูลค่าและความปลอดภัย ได้แก่ XAUt
กลุ่ม DeFi & Financial Infrastructure: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล ได้แก่ AAVE, CRV, QNT, NEXO, COMP และ PYTH
กลุ่ม Layer 2 & Scaling Solutions: สนับสนุนเทคโนโลยีการขยายตัวของระบบนิเวศบล็อกเชน ได้แก่ IMX, ARB, OP และ STRK
กลุ่ม DEX & Ecosystem Tokens: เพิ่มโอกาสการเข้าถึงโทเคนประจำเครือข่าย ได้แก่ JUP, AERO และ RAY
กลุ่ม Web3 & Utility Tokens: ขยายขอบเขตการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ ได้แก่ LIT, ZRO, TWT และ XPL
ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ทั้ง 19 รายการ เปิดให้เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป อีกทั้งยังเตรียมเปิดใช้งานฟีเจอร์ “เทรดด่วน” (Easy Trade) ภายในเดือน มิถุนายน 2569 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ใช้งานสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ภายใน 3 คลิก ผ่านหน้าจอที่ใช้งานง่ายและรองรับการซื้อขายแบบ Market Order เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงจังหวะการลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและมอบความคุ้มค่าให้แก่นักลงทุนในทุกระดับ ยังได้เปิดตัวโครงสร้างค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบขั้นบันได (VIP Tiered Fee Structure) ที่คำนวณสิทธิประโยชน์ตามปริมาณการซื้อขายสะสมราย 30 วัน (30-Day Volume) โดยแบ่งระดับสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
ระดับ Select ปริมาณการซื้อขายน้อยกว่า 2 ล้านบาท: อัตราค่าธรรมเนียม 0.25%
ระดับ Gold ปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 2 – น้อยกว่า 5 ล้านบาท: อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.22%
ระดับ Platinum ปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 5 – น้อยกว่า 10 ล้านบาท: อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.20%
ระดับ Infinity ปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสูงสุดที่ 0.18%
"โครงสร้างดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน โดยลูกค้าสามารถเริ่มสะสมปริมาณการซื้อขายเพื่อจัดระดับสมาชิกได้ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2569 และจะเริ่มรับสิทธิประโยชน์จากอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป"
ทั้งนี้ ลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษ เพียงมียอดซื้อขายสะสมครบ 1,000 บาท รับทันที Cashback มูลค่า 500 บาท ส่วนลูกค้าปัจจุบันยังสามารถรับสิทธิ์โปรโมชันค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0% (Zero Fee) สำหรับคู่เหรียญและระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด