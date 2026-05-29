INET เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ให้ดอกเบี้ย 5.25-5.65 %

"อินเทอร์เน็ตประเทศไทย " เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ให้ดอกเบี้ยระหว่าง 5.25-5.65 % คาดเปิดขายเดือน ก.ค. นี้ พร้อมเปิดเวที Investor Insight 2026 ชูวิสัยทัศน์ธุรกิจดิจิทัล
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย เดินหน้าขยายการลงทุนด้าน Digital Infrastructure เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 2 ชุด แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ในเดือนกรกฎาคม 2569 เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการขยายธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเตรียมจัดกิจกรรม Investor Insight 2026 เพื่อเปิดมุมมองด้านธุรกิจ แผนการลงทุน และวิสัยทัศน์องค์กรแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจ
ปัจจุบันแนวโน้มการใช้บริการด้าน Cloud, Data Center และระบบประมวลผลข้อมูลมีการเติบโตต่อเนื่อง จากการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยไซเบอร์ และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
สำหรับหุ้นกู้ที่ INET เตรียมเสนอขาย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่น INET28OB อายุ 2 ปี 3 เดือน 13 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.25-5.35] % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่น INET299A อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.45-5.65] % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 6 กรกฎาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
สำหรับ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ระยะยาวของ INET ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และ AI ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ INET เตรียมจัดกิจกรรม “Investor Insight 2026” ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00–12.00 น. ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT ห้องประชุม INET HALL เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ ร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ วิสัยทัศน์องค์กร และแผนการลงทุนของบริษัทจากคณะผู้บริหารโดยตรง โดยภายในงานจะมีการอัปเดตแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงมุมมองการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2569 ได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
โดย INET ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี พร้อมตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้ให้บริการ Sovereign Provider สัญชาติไทย ที่มุ่งสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันขององค์กรไทย และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว