หุ้นปิดเช้าบวก 8.45 จุด คลายกังวลสงคราม-DELTA แรงไม่หยุด โบรกเตือนระวังผันผวนท้ายตลาด

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,577.42 จุด เพิ่มขึ้น 8.45 จุด (+0.54%) มูลค่าซื้อขายราว 35,111 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดต่ำสุด 1,572.16 จุด และจุดสูงสุด 1,581.61 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดี สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ จากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
โดยเช้านี้มีแรงขายทำกำไรกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงคราม อาทิ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี รวมถึงหุ้นตัวอื่นที่มีการเก็งกำไรก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเล็กน้อยหลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกมาเตือนนักลงทุนให้พิจารณาข้อมูลพื้นฐานก่อนเทรดหุ้นกลุ่มนี้เพราะราคาขึ้นมาร้อนแรงเกินไป
อย่างไรก็ตาม DELTA ยังคงแกว่งขึ้นมาในแดนบวกได้ เนื่องจากการปรับน้ำหนักของ MSCI ซึ่งจะใช้ราคาปิดวันนี้เพิ่มน้ำหนักหุ้น DELTA
นอกจากนี้ หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในเช้านี้คือกลุ่มที่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางค่อนข้างมาก รวมทั้งมีแรงซื้อสลับเข้ามาในกลุ่ม Defensive อาทิ แบงก์ ค้าปลีก การแพทย์ และโรงไฟฟ้า สะท้อนว่าตลาดมองภาพเชิงบวกอย่างระมัดระวัง เนื่องจากในไตรมาส 2/69 ยังมีความเสี่ยงที่จะเห็นการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนจากการรับรู้ผลกระทบด้านต้นทุนที่เกิดจากสงคราม
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อไปได้ แต่ต้องระวังช่วงท้ายตลาดอาจมีความผันผวนจากการปรับพอร์ตตาม MSCI Rebalance รวมทั้งตลาดหุ้นไทยจะหยุดทำการในวันจันทร์ของสัปดาห์หน้า ทำให้นักลงทุนอาจเลือกที่ลดการถือครองหุ้นลงในช่วงท้ายตลาด โดยประเมินแนวรับ 1,570 จุด และแนวต้าน 1,583-1,590 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,093.38 ล้านบาท ปิดที่ 359.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,957.10 ล้านบาท ปิดที่ 200.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,558.77 ล้านบาท ปิดที่ 141.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,313.21 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,140.14 ล้านบาท ปิดที่ 13.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท