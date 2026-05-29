ก.ล.ต.สั่งปรับ"พิเชษฐ สิทธิอำนวย"ฐานระบบควบคุมการเทรดของผู้บริหาร บล.บัวหลวง ไม่รัดกุม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้สั่งเปรียบเทียบปรับ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง เป็นเงิน 1 แสนบาท ตามมาตรา 283 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 นายพิเชษฐ เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ บล. บัวหลวง ต้องรับผิดกรณี บล. บัวหลวง มีระบบงานการกำกับดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้บริหาร ในลักษณะเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ บล. บัวหลวง มีคำสั่งอนุมัติภายในให้ผู้บริหารได้รับการยกเว้นจากหลักเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อขายของผู้บริหารและพนักงาน