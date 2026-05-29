MTC ปลื้ม! หุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ มูลค่าหมื่นล.ขายเกลี้ยง

"เมืองไทย แคปปิตอล " ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่า 10,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม “ขายหมดเกลี้ยง” สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงิน ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของไทยที่ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล (World-class Thai Microfinance) พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า หุ้นกู้จำนวน 5 ชุด มูลค่า 10,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน และสามารถจำหน่ายได้ครบทั้งจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.85–4.00% ต่อปี แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี 11 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 8 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-(tha)” จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (roll-over) และรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึง
“ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของ MTC ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อในปี 2569 ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม” นายปริทัศน์ กล่าว
ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
ล่าสุด บริษัทฯ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG), บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance)
โดย “นายปริทัศน์ เพชรอำไพ” ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum: Annual Meeting of the New Champions 2026 หรือ “Summer Davos” เวทีระดับโลกด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งรวบรวมผู้นำธุรกิจระดับโลก นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก สะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของ MTC ในฐานะองค์กรไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล