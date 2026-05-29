เมย์แบงก์เร่งปั้นทีม Wealth Management ดึงคนไฟแรงเสริมทัพ

เรียกว่ามาแรงตั้งแต่เปิดเกม สำหรับ คุณวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความมั่งคั่ง และหัวหน้าแผนกที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล แห่ง เมย์แบงก์ ประเทศไทย ที่แม้เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นาน แต่ก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินหน้าขยายทีม Private Wealth Advisory (PWA) อย่างจริงจัง เพื่อเสริมทัพธุรกิจ Wealth Management ของเมย์แบงก์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แว่วมาว่า งานนี้ไม่ได้มองหาแค่ “เซลส์การเงิน” ทั่วไป แต่กำลังตามหาคนไฟแรง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมเติบโตในตลาด High Net Worth แบบก้าวกระโดด ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารอันดับ 1 ของมาเลเซีย ที่มีทั้งทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย และเครือข่ายระดับภูมิภาคคอยหนุนหลังเต็มกำลัง
ที่น่าสนใจคือ แนวคิดการสร้างทีมของคุณวศิน ดูจะสะท้อนภาพองค์กรการเงินยุคใหม่ไม่น้อย ทั้งการมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลงาน (Performance-Driven Culture) ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้ระบบผลตอบแทนที่สะท้อนความสามารถ ความทุ่มเทและคุณค่าที่สร้างให้กับองค์กรและลูกค้า รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมทีมออกแบบ Work-Life Balance ในแบบของตัวเอง จนถูกพูดถึงในวงการว่า เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่าจับตาของธุรกิจ Wealth Management ในปีนี้เลยทีเดียว