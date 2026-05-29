หุ้นแกว่งขึ้นรับ Sentiment บวกหลังสหรัฐฯ ขยายเวลาหยุดยิง

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวขึ้น โดยที่มีปัจจัยหนุนจากการที่สหรัฐฯและอิหร่านออกมาเปิดเผยข้อเสนอในการเจรจาสันติภาพจากทั้ง 2 ฝั่ง โดยที่สหรัฐฯมีการขยายระยะเวลาการหยุดยิงต่ออีก 60 วัน และอิหร่านเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 1 เดือน แต่ให้สหรัฐฯถอนกำลังทหารออกในบริเวณใกล้กับอิหร่าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อตลาดหุ้นในวันนี้
ขณะที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลง ซึ่งมาจากความผ่อนคลายกังวลสถาการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อตลาดหุ้นได้เช่นกัน แต่ก็ต้องติดตามทิศทางของหุ้น DELTA หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯออกมาเตือน และในช่วงใกล้ปิดตลาดวันนี้อาจจะมีความผันผวนจาก MSCI Rebalance
โดยให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,560 จุด