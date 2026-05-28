กรุงศรี ออโต้ชี้ตลาดรถมือสองคึก-เปิด3แนวทางเลือกซื้อ-ชูGO Auto Station-'คุ้มชัวร์ ไว'

'กรุงศรี ออโต้'ผู้ให้บริการนำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)เผยปัจจุบันรถมือสองถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่า ราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และตัวเลือกที่หลากหลายในตลาด อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อรถมือสองยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านคุณภาพรถ ความน่าเชื่อถือของแหล่งซื้อขาย รวมถึงขั้นตอนด้านสินเชื่อและเอกสารต่าง ๆ
กรุงศรี ออโต้จึงขอแนะนำ 3 แนวทางเลือกซื้อรถยนต์มือสองฉบับมือโปร ที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน “ความคุ้มค่า” “ความมั่นใจ” และ “ความสะดวกรวดเร็ว” พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ช่วยทำให้การค้นหา การตรวจสอบข้อมูล ไปจนถึงการสมัครสินเชื่อรถยนต์มือสองเป็นเรื่องง่าย และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
**สแกนประวัติ เช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ**
การตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจ เพราะรถมือสองไม่ใช่รถใหม่ โดยผู้ใช้รถควรเริ่มต้นจากการตรวจสอบประวัติรถผ่านเลข VIN (Vehicle Identification Number) ซึ่งเป็นรหัสเฉพาะของรถแต่ละคัน เพื่อเช็กข้อมูลสำคัญ เช่น ประวัติการครอบครอง การเกิดอุบัติเหตุรุนแรง การถูกแจ้งขโมย การเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือโครงสร้าง รวมถึงประวัติการจดทะเบียนต่าง ๆ ควบคู่กับการตรวจสอบเลขไมล์ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง เช่น การสึกหรอของอุปกรณ์ภายในรถ ประวัติการเข้าศูนย์ และข้อมูลการเปลี่ยนอะไหล่สำคัญ นอกจากนี้ การทดลองขับยังเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบเบรก การเลี้ยว รวมถึงระบบสำคัญภายในรถ เช่น แอร์ ระบบไฟ หน้าจอ และกล้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารถที่เลือกมีความปลอดภัย พร้อมใช้ และตอบโจทย์การใช้งานระยะยาว
**เลือกแหล่งซื้อที่ไว้ใจได้**
การตัดสินใจซื้อรถมือสอง ผู้ใช้รถควรต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องเงื่อนไขสินเชื่อ เอกสารประกอบ และขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ การเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ถือเป็นอีกหนึ่งเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านคุณภาพรถและการบริการหลังการขาย โดย กรุงศรี ออโต้ แนะนำให้เลือกซื้อรถมือสองจากพันธมิตรเต็นท์รถมือสองและแพลตฟอร์มซื้อขายรถมือสองออนไลน์ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ บน GO Auto Station แหล่งซื้อขายรถยนต์มือสองคุณภาพที่มีรถหมุนเวียนมากที่สุดในตลาดกว่า 200,000 คัน ในแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto Application) ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการตรวจสภาพและจัดเกรดรถยนต์ (Car Grading) จากพันธมิตรมืออาชีพ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งในด้านคุณภาพตัวรถและความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญได้อย่างโปร่งใสก่อนตัดสินใจซื้อ
**ประเมินศักยภาพ-รู้วงเงินอนุมัติไว**
กรุงศรี ออโต้ ได้พัฒนา “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท” นวัตกรรมวงเงินสินเชื่อดิจิทัล ที่ช่วยให้ผู้ใช้รถรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองก่อนตัดสินใจซื้อรถ และรับวงเงินอนุมัติไวภายใน 30 นาที โดยไม่ต้องใช้เอกสารในขั้นตอนการประเมิน ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนเลือกรถยนต์มือสองได้เหมาะสมกับงบประมาณ และเข้าถึงบริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ ทำให้การวางแผนออกรถยนต์มือสองเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ