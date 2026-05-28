ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.72-อ่อนค่าตลาดกลับมากังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(28พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.72 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... เงินบาทอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ขยับแข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณที่ไม่ตรงกันจากฝั่งสหรัฐฯ และอิหร่านทั้งในเรื่องเกี่ยวกับดีลข้อตกลงสันติภาพ นอกจากนี้เงินบาทยังมีปัจจัยลบจากทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติอยู่ในฝั่งขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,209 ล้านบาท และ 2,574 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.60-32.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย