ดัชนีเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาค เม.ย. ได้แรงหนุนจากภาคท่องเที่ยว-ภาคอุตสาหกรรม

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพ.ค.69 ที่สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคเหนือ จากแรงหนุนของภาคบริการ โดยมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก และภาคอุตสาหกรรมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานตามปัจจัยฤดูกาล
ทั้งนี้ ควรติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไป
*ภาคตะวันออก
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 73.5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการ โดยมีอานิสงส์จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และภาคเกษตรกรรมจากความต้องการสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 74.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการ และการจ้างงานในพื้นที่เป็นสำคัญ
*ภาคเหนือ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 67.9 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยในภาคอุตสาหกรรม มีสัญญาณบวกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานตามปัจจัยฤดูกาล เช่น ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด และชา นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Soft power) ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น
*ภาคใต้
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 65.3 สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวได้ โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริการและภาคเกษตรกรรม จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และแรงสนับสนุนด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
*ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 63.4 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม โดยได้รับปัจจัยบวกจากการก้าวเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และภาคบริการจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว และแผนการจัดกิจกรรมภายในจังหวัด
*ภาคตะวันตก
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 61.1 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และภาคเกษตรกรรม ที่คาดว่าจะมีการลงทุนฟาร์มไก่เนื้อมากขึ้น และเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
*ภาคกลาง
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 57.8 ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการจ้างงานที่มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วง High Season ของภาคการท่องเที่ยว
*กทม. และปริมณฑล
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 57.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและภาคการลงทุน ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและต้นทุนการผลิต ปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองความเชื่อมั่นในระยะถัดไป