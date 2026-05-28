หุ้นปิดย่อแค่ 1.98 จุดช่วงบ่ายดีดกลับรับแรงซื้อคืน Domestic Plays-DELTA เด้ง จับตาปรับพอร์ต MSCI

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,568.97 จุด ลดลง 1.98 จุด (-0.13%) มูลค่าซื้อขาย 62,570.89 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลง และลดช่วงลบในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,571.56 จุด และจุดต่ำสุด 1,552.85 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 233 หลักทรัพย์ ลดลง 235 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 182 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัว แม้ลงแรงในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเริ่มมีแรงซื้อกลับกลุ่ม Domestic Plays เก็งกำไรจากความคาดหวังโครงการ"ไทยช่วยไทยพลัส"เริ่มใช้จ่ายสัปดาห์หน้า รวมทั้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้น แม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนและอยู่ในช่วงของการเจรจาสันติภาพ แต่ราคาน้ำมันไม่ได้ดีดขึ้นมาแรง ขณะเดียวกันราคาหุ้น DELTA เด้งกลับลดช่วงลบลงจากช่วงเช้า
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้คาดตลาดจะเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว แนะรอติดตามการปรับพอร์ตตาม MSCI ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดของวันพรุ่งนี้ คาดมีเม็ดเงินไหลออกราว 8,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นที่ถูกปรับลดน้ำหนักในรอบนี้ได้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงแล้ว จึงคาดว่าในวันพรุ่งนี้อาจมีแรงซื้อกลับจนราคาปิดบวกได้จากลักษณะ Buy on fact
นอกจากนี้ ตลาดยังคงรอติดตามผลการเจรจาปิดดีลความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,565 จุด และแนวต้านที่ 1,575 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,837.28 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,464.56 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,858.05 ล้านบาท ปิดที่ 55.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,432.98 ล้านบาท ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,425.55 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท