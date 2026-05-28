ทีทีบีจับมือน้ำตาลมิตรผลสนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียน-ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ทีทีบี )เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย และผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรไทยในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่ร่วมสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทีทีบีได้ร่วมผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตรไทย ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน (Supply Chain Financing) ที่เชื่อมต่อถึงบัญชีเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรง ทั้งในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรสามารถลงทุนในปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพการเพาะปลูก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการตัดอ้อยสด และสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสนับสนุน โครงการ “โอเอซิสเพื่อการเกษตร” ของกลุ่มมิตรผล ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยทีทีบีเป็นธนาคารแรกที่เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการนี้เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงในระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปี 2569 ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนด้านทรัพยากรน้ำและฤดูกาลเพาะปลูกที่มีแนวโน้มรุนแรงได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือดังกล่าวระหว่างทีทีบีกับกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นำโดย นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์(ขวา) ประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ นายโอฬาร ศุกลวณิช(ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีทีบี และ นายอรรถ เมธาพิพัฒนกุล(กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด