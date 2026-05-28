สหรัฐฯ ลงดาบวิศวกร Google อินไซเดอร์ฉาว Polymarket ฟันกำไรฉ่ำ 1.2 ล้านดอลลาร์

สะเทือนวงการเทคโนโลยีและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ CFTC งัดกฎหมายฟันวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google ข้อหาลักลอบใช้ข้อมูลลับภายในองค์กรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม Polymarket พฤติการณ์ดังกล่าวตอกย้ำช่องโหว่ของตลาดการคาดการณ์ที่กำลังเติบโต แต่กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือโกยกำไรมหาศาล คดีนี้ไม่เพียงสะท้อนปัญหาจริยธรรมที่บกพร่องของคนในองค์กรระดับโลก แต่ยังส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาดถึงการจัดระเบียบแพลตฟอร์มคริปโตที่หน่วยงานรัฐกำลังกวาดล้างอย่างเข้มข้น
ทางการสหรัฐอเมริกาเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่อย่างหนัก ล่าสุดได้ตั้งข้อหาพนักงานของ Google จากพฤติกรรมดึงข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้วางเดิมพันในตลาด Polymarket จนสามารถกอบโกยผลกำไรไปได้อย่างมหาศาลถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เปิดโปงข้อกล่าวหาที่มุ่งเป้าไปยัง มิเคเล สปาญูโอโล วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google โดยระบุว่าเขาอาศัยตำแหน่งหน้าที่เข้าถึงข้อมูลภายในที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน จากนั้นจึงนำไปใช้วางเดิมพันถึง 25 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินสูงถึง 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดทายผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ประจำปี พ.ศ. 2568
ทีมอัยการสืบสวนพบว่า สปาญูโอโลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชี Polymarket ชื่อ AlphaRaccoon ซึ่งทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากผลลัพธ์ที่ตลาดประเมินในตอนแรกว่าแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ กระทั่ง Google ได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดประจำปีออกมาในช่วงเดือนธันวาคม ทุกอย่างจึงเข้าทางบัญชีดังกล่าวอย่างแม่นยำราวกับจับวาง
คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีอาญา คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องร้องทางแพ่งต่อสปาญูโอโลเพิ่มอีกสองคดี ด้วยข้อกล่าวหาที่มีมูลฐานเดียวกันคือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือ อินไซเดอร์เทรดดิ้ง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดการคาดการณ์กำลังเผชิญกับแรงกดดันและการตรวจสอบที่เข้มงวดหนักหน่วงขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะมิติของการใช้ข้อมูลภายใน รัฐสภาสหรัฐฯ ได้เปิดฉากสอบสวนบริษัท Polymarket และ Kalshi อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อบี้หาคำตอบถึงมาตรการรับมือต่อเหตุการณ์ทุจริตบนแพลตฟอร์ม ท่ามกลางความกังวลของบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็อาจฉวยโอกาสใช้ข้อมูลลับเพื่อทำการเดิมพันเช่นเดียวกัน
ขณะที่เจย์ เคลย์ตัน อัยการเขตแมนฮัตตันของสหรัฐฯ กล่าวย้ำจุดยืนในแถลงการณ์ว่า ข้อกล่าวหาครั้งนี้คือการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนและเป็นการยึดมั่นในบรรทัดฐานที่มีมานานหลายทศวรรษ ว่าบุคคลภายในองค์กรย่อมไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลความลับทางธุรกิจไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
หลักฐานจากเอกสารของศาลยังระบุถึงพฤติกรรมการอำพรางตัวที่แยบยล ชุมชนนักลงทุนบนแพลตฟอร์ม Discord และ X เริ่มตั้งข้อสังเกตและจับผิดกันตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงความเป็นไปได้ที่บัญชี AlphaRaccoon จะเป็นคนวงในของ Google คล้อยหลังจากการถูกเพ่งเล็งเพียงไม่นาน ชื่อผู้ใช้ของบัญชีนี้ก็ถูกสับเปลี่ยนเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการถูกติดตาม
อัยการยังพบเส้นทางการเงินที่ถูกฟอกอย่างเป็นระบบ เงินจากบัญชี AlphaRaccoon ถูกโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบกระจายอำนาจ รวมถึงบริการโอนเงินแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้แจ้งข้อหาหนักต่อสปาญูโอโล ครอบคลุมทั้งความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการฟอกเงิน ซึ่งหากศาลพิจารณาว่ามีความผิดจริง เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง 50 ปี
ในส่วนของคำร้องเรียนจาก CFTC ทางหน่วยงานได้ยื่นข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาดให้มีการชดเชยความเสียหาย การริบเงินที่ได้มาโดยมิชอบคืนทั้งหมด การปรับเงินทางแพ่ง ไปจนถึงการสั่งห้ามทำการซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร
ขณะที่เดวิด มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ประกาศกร้าวในแถลงการณ์ว่า หน่วยงานของเขาเปรียบเสมือนตำรวจที่คอยดักจับและปราบปรามการใช้ข้อมูลภายในอย่างผิดกฎหมาย ทั้งในตลาดการคาดการณ์และตลาดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจ พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าจะเดินหน้าปกป้องตลาดจากการฉ้อโกง การเอาเปรียบ และการปั่นราคาในทุกมิติอย่างไม่ลดละ
คดีสะเทือนวงการครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดของทางการสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่กระทรวงยุติธรรมเพิ่งจับกุมและตั้งข้อหาทหารสหรัฐฯ นายหนึ่งไปเมื่อเดือนเมษายน ในคดีลักลอบนำข้อมูลลับทางทหารไปใช้วางเดิมพันการจับกุม นิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ขณะที่บรรยากาศการลงทุนของบิทคอยน์และตลาดคริปโตในภาพรวม ยิ่งถูกจับตามองอย่างหนักถึงทิศทางความโปร่งใสและบรรษัทภิบาลที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต