ผวาไฟสงครามตะวันออกกลาง! คริปโตเคอร์เรนซีสูญ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ เซ่นพิษสหรัฐฯ ถล่มอิหร่านระลอกใหม่

มูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีดิ่งเหวแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน เม็ดเงินกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ระเหยจากกระดานเทรดในชั่วข้ามคืน หลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ปะทุเดือด กองทัพสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเป็นระลอกที่สองในรอบสามวัน สั่นคลอนโต๊ะเจรจาสันติภาพอย่างหนัก ท่ามกลางสัญญาณกร้าวจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไม่พอใจข้อตกลงเดิม สถานการณ์นี้ฉุดราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง บิทคอยน์ ร่วงแรง สวนทางราคาน้ำมันดิบโลกที่พุ่งทะยานรับความเสี่ยง นักวิเคราะห์ชี้ชัดกระแสเงินทุนกำลังไหลออกหนีตายไปซบสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางภาวะสภาพคล่องที่หดตัวอย่างรุนแรง
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นจนฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักจนสูญเสียมูลค่าไปกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ การทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลพวงโดยตรงจากรายงานข่าวที่ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารระลอกใหม่โดยพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทหารของอิหร่าน
เหตุการณ์ดังกล่าวปะทุขึ้นเมื่อช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ ทำการยิงโดรนโจมตีของอิหร่านตกถึง 4 ลำ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า โดรนเหล่านั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำจุดยืนว่าปฏิบัติการครั้งนี้ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างถี่ถ้วน เป็นเพียงการป้องกันตัวและมุ่งหวังที่จะรักษาสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ทันควัน โดยระบุว่าได้ดำเนินการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในประเทศคูเวตเพื่อเป็นการเอาคืนแล้วเช่นกัน
ประเด็นที่แวดวงการเงินต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ การโจมตีทางทหารครั้งนี้เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่าทีของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวล่าสุด ยิ่งเพิ่มความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน โดยเขาระบุอย่างชัดเจนว่ารู้สึกไม่พอใจกับข้อตกลงที่ทำไว้กับอิหร่าน พร้อมทั้งส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะยกระดับปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการพลิกผันอย่างสิ้นเชิงจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ตลาดเพิ่งจะปรับตัวรับความหวังว่าข้อตกลงสันติภาพใกล้จะบรรลุผล
แรงกระเพื่อมจากความขัดแย้งส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ปรับตัวลดลง 3.5% ร่วงลงมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 72,646 ดอลลาร์สหรัฐบนกระดานซื้อขายคอยน์เบส ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ทางด้าน อีเธอร์ ก็เผชิญกับแรงเทขายจนร่วงทะลุแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงกว่า 4% มาอยู่ที่ 1,976 ดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
ด้าน นิค รัค ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก แอลวีอาร์จี (LVRG) ได้ให้มุมมองเชิงวิเคราะห์ว่า การร่วงลงของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตระหนกของนักลงทุนต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงความหวั่นวิตกต่อภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมัน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อโยกย้ายเม็ดเงินเข้าสู่หลุมหลบภัย
เขาประเมินสถานการณ์ว่าแม้ในระยะยาวบิทคอยน์ และ อีเธอร์ จะถูกวางภาพลักษณ์ให้เป็นสินทรัพย์สำหรับป้องกันความเสี่ยง แต่ในสภาวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความผันผวนและไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ สินทรัพย์ทั้งสองกลับแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มากกว่าที่จะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะนี้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยต่างกำลังประเมินความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างรัดกุม รวมถึงจับตาผลกระทบที่จะลุกลามไปยังทิศทางอัตราเงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สิ่งที่น่ากังวลสำหรับกระดานเทรดดิจิทัลคือ สภาพคล่องของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการที่สถานะการลงทุนแบบใช้เลเวอเรจถูกบังคับล้างพอร์ตออกไป ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ความผันผวนรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ
ในทางตรงกันข้าม ตลาดโภคภัณฑ์กลับตอบรับข่าวนี้ด้วยการพุ่งทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง โดยราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) พุ่งไปแตะระดับ 92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นไปทดสอบระดับ 98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของเม็ดเงินที่ไหลเข้าเก็งกำไรและรับมือกับความเสี่ยงจากภาวะสงครามที่อาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกอย่างชัดเจน