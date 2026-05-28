Dividend Universe 2026 ตัวช่วยเลือกหุ้นปันผล

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เผยรายชื่อหุ้นปันผล มีกำไรสุทธิและสภาพคล่อง อีกผลการดำเนินงานเป็นบวกตลอดช่วง 5 ปี และมีคะแนนบรรษัทภิบาลในระดับ “ดี” ขึ้นไป ปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์ 160 บริษัท จากทั้งหมด 840 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 136 บริษัท และใน mai 24 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 150 บริษัท จากการคัดเลือกในปีก่อน
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ “กลุ่มหุ้น Dividend Universe” เพื่อเป็นตัวช่วยหนึ่งในการคัดเลือกหุ้นสำหรับการลงทุนหุ้นปันผล โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการดี มีกำไรสุทธิ มีสภาพคล่องในการดำเนินงานโดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกตลอดช่วง 5 ปี และมีคะแนนบรรษัทภิบาลในระดับ “ดี” ขึ้นไป และนำเสนอรายชื่อบริษัท / หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในทุกปี โดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง ผลการคัดเลือก “กลุ่มหุ้น Dividend Universe 2026” สรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้
มีบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์ 160 บริษัท จากทั้งหมด 840 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 136 บริษัท และใน mai 24 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 150 บริษัท จากการคัดเลือกในปีก่อน
กลุ่มธุรกิจบริการมีบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์ฯ มากที่สุด จำนวน 40 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทจดทะเบียนใน mai เท่ากันที่ 24 บริษัท ตามมาด้วยกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่มีบริษัทผ่านเกณฑ์เท่ากัน คือ 18 บริษัท
เมื่อเทียบกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน Dividend Universe ในสัดส่วนที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น เมื่อเทียบกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ และพบว่า บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มหุ้น Dividend Universe ที่อยู่ในกลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน มีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 5.25% และ 5.06% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มหุ้น Dividend Universe มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 4.46% ขณะที่ตลาดมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 2.97%
จากรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มหุ้น Dividend Universe ชุด 5 ปี พบว่า 59 บริษัท จากทั้งหมด 160 บริษัท มี Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงกว่า 5% ต่อปี
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มหุ้น Dividend Universe ชุด 5 ปี ที่มี Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 15 อันดับแรก มี Dividend yield เฉลี่ย 5 ปี อยู่ในช่วง 7.06% ถึง 12.26% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 8.43%
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกหุ้นปันผลคุณภาพดีผ่านเกณฑ์ 'Dividend Universe 2026' ถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถคัดสรรหุ้นปันผลที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และตรงกับความคาดหวังของตนเอง