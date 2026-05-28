APCO รุกตลาดสุขภาพ ผ่านนวัตกรรมสเต็มเซลล์

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 2 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าในประเทศต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดงานวิจัยด้านสุขภาพผ่านนวัตกรรมกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์จากธรรมชาติ เน้นความปลอดภัยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ควบคู่การใช้โมเดล BIM Advisor เพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค และหนุนการเติบโตยอดขาย
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติด้านสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าขยายตลาดในประเทศผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ APCO อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้และความเชื่อมั่นบนพื้นฐานงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่วนทิศทางธุรกิจในประเทศไตรมาส 2/69 บริษัทมุ่งขยายตลาดผ่านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยชูนวัตกรรมกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม ผ่านการปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเสริมให้สุขภาพแข็งแรง และยกระดับการดูแลสุขภาพระยะยาว อีกทั้งมีจุดเด่นด้านการย้อนวัย-ชะลอวัยและฟื้นฟูร่างกาย ภายใต้แนวทางจากธรรมชาติที่เน้นความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่ง APCO ถือเป็นผู้พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวรายแรกและรายเดียวของประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งขยายตลาดผ่านโครงการ BIM Advisor หรือที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันสมดุล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้แนะนำได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงก่อนถ่ายทอดประสบการณ์สู่ผู้บริโภค พร้อมต่อยอดการสร้างเครือข่ายจากฐานผู้ใช้งานจริง ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและสนับสนุนการเติบโตของยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ BIM Advisor ยังสามารถแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะนวัตกรรมกระตุ้นสเต็มเซลล์เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งภายใน 12 สัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ 1-2 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 20,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในวงกว้างมากขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทวางแผนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของ APCO เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค รองรับความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ ควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบัน
สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ลงนามแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายนวัตกรรมด้านการจัดการ HIV โดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายในปีแรกจำนวน 1 ล้านขวดในทวีปแอฟริกา รวมถึงมีแผนจำหน่าย นวัตกรรมวัฒนชีวาเพื่อการฟื้นฟูสมดุลร่างกายและดูแลสุขภาพ จำนวน 500,000 ขวด ในตลาด UAE และสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งออกสินค้าได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้
“บริษัทมีแนวทางการตลาดที่ชัดเจน โดยมุ่งตอกย้ำจุดแข็งของ APCO ด้านนวัตกรรมสุขภาพองค์รวมจากการกระตุ้นสเต็มเซลล์ เพื่อสร้างสมดุลภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนเครือข่าย BIM Advisor ผ่านองค์ความรู้และสื่อออนไลน์ของบริษัท เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของยอดขาย” ศ.ดร.พิเชษฐ์กล่าว
ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 บริษัทมีรายได้รวม 57.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 52.60 ล้านบาท จำนวน 5.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.11% และมีกำไร 17.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12.56 ล้านบาท จำนวน 5.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 42.41%