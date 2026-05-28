บมจ.อาร์คิเทคทูรา [ARK] ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110,000,000 หุ้น คิดเป็น 31.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM เปิดเผยว่า ARK เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่ชุดครัว ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องนอนและผ้าขนหนู ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งบ้าน ผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ
ARK ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 110 ล้านหุ้นเข้า mai ระดมทุนขยายโชว์รูม-สร้างคลังสินค้า,MODERN ถือหุ้น
นายสมชัย อัครวิทยาภูมิ กรรมการผู้จัดการ ARK กล่าวปิดท้ายว่า บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรแบรนด์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่โดดเด่นด้านดีไซน์เรียบหรูเหนือกาลเวลาจากประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และจีน
ปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ระดับโลกจำนวน 20 แบรนด์ ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว ห้องน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับลักชัวรี อาทิ Poliform, Arclinea, DORNBRACHT, Poggenpohl, FLEXFORM, Caracole, RALPH LAUREN, SANDERSON, SUB-ZERO, CLAYBROOK, Yves Delorme, GAGGENAU, VISUAL COMFORT & Co., Wolf, Bosch, BOSS HOME, Foster, TOTO, COMPOSITIONS และ V-ZUG
อีกทั้งยังจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์อื่นๆ ที่ไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนอีกมากกว่า 20 แบรนด์ เพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ เช่น STELLAR WORKS และ HARBOUR เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง (Own Brand) ในชื่อ STEPHEN & CO. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และตอบโจทย์ลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีโชว์รูมและสำนักงานใหญ่บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตรย่านเพลินจิต ซึ่งออกแบบในรูปแบบจำลองพื้นที่อยู่อาศัยจริง เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพการใช้งานและการจัดวางผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้วยบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในระยะยาว
วัตถุประสงค์ในการระดมทุน โดยบริษัทวางแผนนำเงินระดมทุนไปใช้เปิดโชว์รูมสินค้าแห่งใหม่ 2 สาขา สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงระดับพรีเมียมจากประเทศจีน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับกลางถึงบน พร้อมใช้ก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า ลดต้นทุนในระยะยาว รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีนายสมชัย อัครวิทยาภูมิ ถือหุ้น 42% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 28.80% บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป [MODERN] ถือหุ้น 19% จะลดเหลือ 13.03% กลุ่มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 32.5% จะลดเหลือ 22.28% น.ส.พัทธมน มหัทธนกุล ถือหุ้น 6.50% จะลดเหลือ 4.46%
ผลประกอบการในช่วงปี 66-68 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 300.90 ล้านบาท 326.63 ล้านบาท และ 437.77 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิ 15.69 ล้านบาท 16.80 ล้านบาท และ 47.26 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวดไตรมาสแรกของปี 69 บริษัทมีรายได้ 125.38 ล้านบาท กำไรสุทธิ 21.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.95% เทียบกับช่วงไตรมาส 1/68 มีรายได้ 100.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.09%
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักสำรองต่างๆ