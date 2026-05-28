หุ้นปิดเช้าลบ 11.57 จุด พักตัวตามภูมิภาค รับแรงขาย DELTA ฉุด-อัพไซด์ตลาดเริ่มจำกัด

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,559.38 จุด ลดลง 11.57 จุด (-0.74%) มูลค่าซื้อขายราว 37,93794 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,552.85 จุด และจุดสูงสุด 1,571.56 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับลงไปตามตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่หลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้วันนี้เข้าสู่ช่วงพักตัว ประกอบกับ สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลาง การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่ชัดเจน ทำให้ตลาดยังคงมีความกังวลปกคลุมอยู่
ตลาดบ้านเรารับแรงกดดันหลักจากแรงขายหุ้น DELTA กดดันดัชนีลงไปราว 10 จุด รวมทั้งหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมาด้วย ประกอบกับ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ และหลังจาก SET ขึ้นมามากแล้ว ทำให้อัพไซด์เริ่มจำกัด
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,570 จุด แนวรับ 1,550 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,002.36 ล้านบาท ปิดที่ 344.00 บาท ลดลง 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,451,21 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,784.63 ล้านบาท ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,666.39 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KCE มูลค่าการซื้อขาย 1,497.46 ล้านบาท ปิดที่ 36.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท