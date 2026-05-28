BE8 ภายใต้กิจการค้าร่วม Capital 8 ผนึกไปรษณีย์ไทย พัฒนา Postman Cloud สู่แพลตฟอร์มบริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

เบริล 8 พลัส ผนึกพลังพันธมิตรภายใต้กิจการค้าร่วม Capital 8 เซ็นสัญญาไปรษณีย์ไทย ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม Postman Cloud สู่บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ผสานเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศเข้ากับเทคโนโลยี Data และ AI รองรับบริการสำรวจข้อมูลและทรัพย์สิน บริการรับ–ส่งสิ่งของแบบ Point-to-Point และบริการ Matching เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มั่นใจเริ่มให้บริการไตรมาส 2 หนุนรับรู้รายได้ระยะยาว
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 พร้อมพันธมิตรบริษัทภายใต้กิจการค้าร่วม Capital 8 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด และบริษัท สแนป-อิน โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม Postman Cloud สู่บริการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Platform as a Service (PaaS) ที่ผสานความชำนาญของบุรุษไปรษณีย์เข้ากับเทคโนโลยี Data และ AI เพื่อรองรับการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและองค์กรในอนาคต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ไปรษณีย์ไทย
นายอภิเษก เทวินทรภักติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการผสานจุดแข็งระหว่างไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ครอบคลุมทั่วประเทศ กับศักยภาพของพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์ม กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Analytics รวมถึงการนำเทคโนโลยี Data และ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
“ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ BE8 ในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบในโครงการ Postman Cloud ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเสาหลักของการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในการขยายฐานในตลาดไอทีภาครัฐ โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 จะส่งผลต่อการทยอยรับรู้รายได้ในระยะยาว“
สำหรับแพลตฟอร์ม Postman Cloud จะถูกพัฒนาให้รองรับบริการในหลายรูปแบบ อาทิ บริการสำรวจข้อมูล หรือ Survey การเก็บข้อมูลครัวเรือน การสำรวจทรัพย์สิน บริการรับ–ส่งสิ่งของแบบ Point-to-Point จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยตรง และบริการ Matching ที่สามารถเชื่อมโยงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละครัวเรือน
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังตั้งเป้ายกระดับ Postman Cloud ให้เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ใหม่ หรือ New S-Curve ขององค์กร ควบคู่กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยอาศัยฐานเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ที่เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และต่อยอดด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ
นายอภิเษก กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนทิศทางการขยายธุรกิจของ BE8 ในการนำเทคโนโลยี Data และ AI มาต่อยอดบริการดิจิทัลร่วมกับพันธมิตรระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าสร้าง New S-Curve และ recurring revenue ในระยะยาว ผ่านระบบนิเวศพันธมิตรด้าน AI และ Digital Transformation ระดับโลก