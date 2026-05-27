ถ้า DELTA ไม่ถูกเบรก...เจอกัน 1600 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

กระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงร้อนแรงทั่วโลก และเป็นตัวผลักดันให้ดัชนีหุ้นในหลายประเทศสร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งตลาดหุ้นไทยที่ได้อานิสงส์จนดัชนีพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง สร้างจุดสูงสุดใหม่ในปี 2569
หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความคึกคักสุดขีด เขียวขจีกันแทบยกแผง โดยมีหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เป็นหัวหอก และขับเคลื่อนดัชนีจนพุ่งขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,570.95 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้
ใครที่ไม่ได้มีหุ้น DELTA ไว้ ถือว่าพลาดโอกาสทำกำไรงาม ๆ เพราะราคาพุ่งทะยานนับจากต้นปีโดยไม่มีตก และถ้าไม่มีหุ้น DELTA มาช่วย ดัชนีหุ้นคงไม่มาไกลจนรอทะลุผ่าน 1,600 จุดในอนาคตอันใกล้ได้
อย่างไรก็ตาม ความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสร้างความไหวหวั่นให้นักลงทุนทั่วโลก เริ่มมีการพูดถึงภาวะฟองสบู่กันอย่างหนาหู และถ้าหุ้นเทคโนโลยีเกิดการปรับตัวลง ตลาดหุ้นทั่วโลกคงปั่นป่วน
เช่นเดียวกับหุ้น DELTA ซึ่งราคาวิ่งมาไกลมาก ค่า P/E เรโชพุ่งทะลุ 150 เท่าไปแล้ว ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำมาก เหลือเพียง 0.1% เศษเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่หวังถือหุ้นเพื่อรอรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
ดัชนี ฯ ที่ปรับตัวขึ้นมากว่า 300 จุด เมื่อเทียบกับจุดปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1,259.67 จุด เกิดจากแรงเหวี่ยงของ DELTA เป็นสำคัญ เพราะสิ้นปีที่ผ่านมา DELTA ปิดที่ 173 บาทเท่านั้น
ถ้า DELTA ปิดรอบปรับฐาน ราคาดิ่งลง ดัชนีคงดิ่งลงตาม ทำให้ภาวะตลาดเปลี่ยนทิศทางจากรอบขาขึ้นสู่รอบขาลง
นักลงทุนไม่ได้กังวลกับภาวะฟองสบู่แตกในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของโลก แต่กำลังกลัวว่าความร้อนแรงของ DELTA อาจทำลายตัวเอง โดยถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายในรอบสอง และจะทำให้หลุดจากการคำนวณดัชนี SET50 ตามมาด้วยแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองของนักลงทุน ยังมีความเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์คงต้องยับยั้งชั่งใจอย่างหนักในการแจกใบเหลือง ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายดับความร้อนของ DELTA เพราะอาจทำลายบรรยากาศตลาดหุ้นที่กำลังคึกคัก ทำให้เสียจังหวะ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังนำบริษัทจดทะเบียนออกไปโรดโชว์ต่างประเทศ
แม้ว่าราคาหุ้น DELTA จะพุ่งแรงเข้าข่ายต้องใช้มาตรการกำกับการซื้อขายก็ตาม
นักลงทุนรายย่อยอาจเข้าไปเก็งกำไรหุ้น DELTA กันอยู่บ้าง แต่เชื่อว่ามีจำนวนน้อยมาก เพราะราคาอยู่ในจุดเสี่ยง และพร้อมจะปักหัวลงตลอดเวลา ถ้าเข้าไปผิดจังหวะอาจเจ็บตัวหนักได้
แรงซื้อแรงขายส่วนใหญ่เกิดจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างในแนวโน้มราคาหุ้น DELTA บางส่วนอาจมองว่าราคาหุ้นแพงไปแล้ว บางส่วนอาจมองว่าแนวโน้มราคายังไปได้ต่อ จึงยังซื้อหุ้นเก็บ
DELTA ขึ้นอยู่กับกระแสหุ้นเทคโนโลยีโลก ถ้านักลงทุนยังเล่นหุ้นเทคโนโลยีไม่เลิก DELTA ก็มีโอกาสทำลายสถิติสูงสุดต่อไป เว้นแต่จะถูกแตะเบรก เจอมาตรการดับร้อนของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น
แต่ถ้าไม่ถูกดับร้อนและเดินหน้าต่อ รอบนี้หรือดีไม่ดีในสัปดาห์นี้ นักลงทุนอาจได้ฉลองชัย ดัชนี ฯ ตีฝ่า 1,600 จุดได้ และถือว่าหุ้นพุ่งทะลุเป้าเร็วเกินความคาดหมายมาก ๆ