ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.60-ติดตามฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นจากช่วงเช้า และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,597 ล้านบาท และ 2,503 ล้านบาทตามลำดับ) และสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ขณะที่ แรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลง เนื่องจากตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ ๆ มากระตุ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่วัดจาก PCE/Core PCE ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 (Prelim.) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์