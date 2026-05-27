SAM เตรียมเปิดประมูล NPA ทำเลดีทั่วไทยอีก 43 รายการ มูลค่ารวมกว่า 257 ลบ.

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทำเลศักยภาพทั่วประเทศ รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ครอบคลุมหลายประเภท ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 โดยนำทรัพย์ออกประมูลรวม 43 รายการ มูลค่ารวมกว่า 257 ล้านบาท โดยทรัพย์ที่นำออกประมูลประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ ห้องชุดพักอาศัย โรงงาน/โกดัง ในราคาพิเศษไม่เกิน 20 ล้านบาทและทรัพย์ประเภท โรงแรม/รีสอร์ท เพื่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจ ม ราคาสูงกว่า 20 ล้านบาท ไฮไลท์ทรัพย์เด่นเพื่อการลงทุนครั้งนี้เป็นโรงแรมเซาท์เทอร์นสตาร์ กลางเมืองสุราษฎร์ธานี สูง 15 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ 190.7 ตร.ว. ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 2 อาคาร จำนวน 120 ห้อง อาคารห้องประชุมสัมมนา 3 ชั้น ติด ถ.ชนเกษม ใกล้วัดธรรมบูชา โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา และศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 101.96 ลบ.
นอกจากนี้ SAM ยังได้ร่วมมือจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร ยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนับสนุนด้านสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจ บนเงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้า SAM เท่านั้น รวมถึงการจัดแคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” มอบค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาซื้อทรัพย์ของ SAM ทั้งการประมูลและการซื้อตรง โดยให้ค่าตอบแทนสูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนและยื่นซองประมูล พร้อมเอกสารประกอบการ ประมูลที่กำหนดได้ที่สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ