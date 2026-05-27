คอยน์เบสเปิดตัวเครื่องมือให้ "เอไอ เอเจนต์" จัดการธุรกรรมคริปโตบนเครือข่าย Base

ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าจับตาในระบบนิเวศการเงินดิจิทัล เมื่อคอยน์เบสเดินหมากสำคัญผ่านเครือข่ายเบส เปิดตัวเครื่องมือ Model Context Protocol ทลายกำแพงการทำธุรกรรมแบบเดิม โดยอนุญาตให้เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าอย่าง แชตจีพีที และ คลอดด์ สามารถเข้ามาจัดการบัญชีคริปโตเคอร์เรนซี โอนเงิน แลกเปลี่ยนโทเคน และตรวจสอบยอดคงเหลือได้อย่างเบ็ดเสร็จ การขยับตัวครั้งนี้ถูกจับตาว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจธุรกรรมขนาดเล็ก แม้ว่ามูลค่าการทำธุรกรรมผ่านระบบอัตโนมัติจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ท่ามกลางเสียงเตือนจากนักวิจัยระดับโลกที่ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมัลแวร์ที่จ้องโจมตีระบบอย่างต่อเนื่อง
ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทวีความเข้มข้นขึ้นอีกระดับ เมื่อบริษัทกระดานเทรดชั้นนำอย่าง คอยน์เบส (Coinbase) ได้ผลักดันเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 2 อย่าง เบส (Base) ให้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ล่าสุดที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานเข้ากับเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการดำเนินการบนบล็อกเชนโดยตรง
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทางผู้พัฒนาเบสได้ประกาศเปิดตัวเครื่องมือ Base Model Context Protocol หรือ เอ็มซีพี (MCP) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกคำสั่งให้เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น คลอดด์ (Claude) จากบริษัท แอนโทรปิก (Anthropic) หรือ แชตจีพีที (ChatGPT) จาก โอเพนเอไอ (OpenAI) เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแทนมนุษย์ได้ เครื่องมือนี้ครอบคลุมตั้งแต่การโอนเงิน แลกเปลี่ยนโทเคน ตรวจสอบยอดบัญชีคงเหลือ ดูประวัติการทำธุรกรรม ไปจนถึงการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ที่รองรับภายในระบบนิเวศ
ฟีเจอร์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวขั้นสุด ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการคริปโตเคอร์เรนซีของตนเองผ่านหน้าต่างสนทนากับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ทันที พร้อมกันนี้ยังสามารถโต้ตอบกับโปรโตคอลทางการเงินต่างๆ ได้อย่างลื่นไหล ไม่ว่าจะเป็น มอร์โฟ (Morpho), มูนเวลล์ (Moonwell), ยูนิสวอป (Uniswap), แอโรโดรม (Aerodrome), อแวนทิส (Avantis), แบงเกอร์ (Bankr) และ เวอร์ชวลส์ (Virtuals)
ในด้านกลไกการทำงานและความปลอดภัย เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์เสนอการทำธุรกรรมผ่านช่องแชต กระเป๋าเงินเบสจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายว่าจะยืนยันหรือยกเลิกธุรกรรมนั้นๆ
ทั้งนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ใช้งานแต่อย่างใด และทุกการดำเนินการจะต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยจะมีการจำลองการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ให้เห็นภาพชัดเจนก่อนที่ผู้ใช้งานจะกดยืนยัน ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสูงเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ
อย่างไรก็ตามการใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อชำระเงินหรือบริหารสินทรัพย์หลักอย่าง บิทคอยน์ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ กำลังถูกประเมินว่าจะเป็นกรณีการใช้งานที่สำคัญในระยะต่อไป สาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดของระบบธนาคารแบบดั้งเดิมที่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเข้าถึงได้ สินทรัพย์ดิจิทัลจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของระบบอัตโนมัติเหล่านี้
ด้าน ลินคอล์น เมอร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ของคอยน์เบส ให้สัมภาษณ์กับสื่อชั้นนำอย่างนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) ว่า ความแตกต่างของระบบนี้คือบัญชีเบสจะติดตามผู้ใช้งานไปในทุกที่ ไม่จำกัดอยู่แค่ในเทอร์มินัลใดเทอร์มินัลหนึ่ง ประวัติการซื้อขายและพอร์ตโฟลิโอจะเชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะสั่งการผ่านเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชันของเบสโดยตรง
นอกจากนี้โปรโตคอลการทำธุรกรรมดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโปรโตคอล คอยน์เบส x402 ซึ่งเป็นมาตรฐานการชำระเงินอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดย ลินคอล์น เมอร์ อธิบายเสริมว่า เอ็มซีพี ทำหน้าที่เสมือนส่วนประสานงาน (Wrapper) ที่มีประสิทธิภาพสูงบน API เมื่อนำมาผสานรวมกันแล้ว จะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจธุรกรรมขนาดเล็ก (Micro-transaction) รูปแบบใหม่ ที่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถชำระเงินมูลค่าเล็กน้อยด้วยสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างอิสระ
แม้จะเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้น แต่แนวโน้มของเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในช่วงตั้งไข่ ข้อมูลจาก x402scan ระบุว่า โปรโตคอล x402 มีการประมวลผลธุรกรรมมูลค่ารวมเพียง 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 38 ล้านบาท ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือความท้าทายด้านความปลอดภัย การใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซียังคงเผชิญกับข้อกังวลอย่างหนัก งานวิจัยล่าสุดจากกูเกิล (Google) และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ระบุเตือนอย่างชัดเจนว่า เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกประเมินว่าเป็นเพียงส่วนประกอบของระบบที่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่ (Untrusted System Component)
ด้านทีมนักวิจัยเน้นย้ำว่า ระบบจำเป็นต้องมีกลไกที่สามารถแยกแยะระหว่างคำสั่งที่ถูกต้องกับข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างเด็ดขาด เพื่อสกัดกั้นผู้ไม่หวังดีที่อาจซ่อนคำสั่งอันตรายเพื่อหลอกลวงตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ ข้อกังวลนี้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ ซ็อกเก็ต (Socket) แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตรวจพบมัลแวร์ที่พุ่งเป้าโจมตีนักพัฒนาคริปโตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการแทรกคำสั่งที่ซ่อนไว้เพื่อยึดอำนาจการควบคุมผู้ช่วยเขียนโค้ดปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่ยังคงแฝงตัวอยู่ในเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้