สเปนสั่งแบน 'โพลีมาร์เก็ต-คาลชิ' ชี้แพลตฟอร์มเข้าข่ายพนันเถื่อน

แรงกระเพื่อมระลอกใหม่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มพยากรณ์เหตุการณ์ระดับโลก เมื่อทางการสเปนประกาศจุดยืนแข็งกร้าว สั่งระงับการให้บริการของ 'โพลีมาร์เก็ต' และ 'คาลชิ' อย่างเด็ดขาด ชี้พฤติการณ์เข้าข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายและไร้ใบอนุญาตดำเนินการ ปรากฏการณ์นี้นับเป็นโดมิโนตัวล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป ไปจนถึงสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มตระหนักถึงเส้นแบ่งอันเลือนรางระหว่างการลงทุนอิงข้อมูลและการพนันขันต่อ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความโปร่งใสและการใช้ข้อมูลวงในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม
หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของประเทศสเปน (DGOJ) ได้ออกคำสั่งบล็อกผู้ใช้งานในประเทศจากการเข้าถึงแพลตฟอร์ม โพลีมาร์เก็ต และ คาลชิ โดยระบุว่าเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ในระหว่างที่หน่วยงานภาครัฐกำลังเดินหน้าสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มตลาดการทำนายผลทั้งสองแห่งนี้ ละเมิดกฎหมายการพนันของสเปนอย่างร้ายแรง
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กระทรวงสิทธิทางสังคม การบริโภค และวาระปี 2573 ของสเปน ได้เปิดฉากกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบริษัททั้งสองแห่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่ชี้ชัดว่าเป็นการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ DGOJ ต้องงัดมาตรการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานชาวสเปนเป็นการชั่วคราว จนกว่ากระบวนการสอบสวนทางกฎหมายจะสิ้นสุดลง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกินระยะเวลาเบื้องต้นราว 3-4 เดือน
หนังสือประกาศอย่างเป็นทางการของกรมกำกับการพนันแห่งสเปนระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในบริบททางกฎหมายของสเปน รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันในหลายประเทศแถบยุโรป ตลาดการทำนายผลลัพธ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ถือเป็นเกมเสี่ยงโชคหรือการพนันรูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การจะเข้ามาดำเนินธุรกิจเปิดตลาดในลักษณะดังกล่าวบนแผ่นดินสเปน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับใบอนุญาตทางปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน
ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลมาดริดในครั้งนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว หากแต่เป็นภาพสะท้อนของกระแสการคุมเข้มระดับโลก ก่อนหน้านี้ไม่นาน รัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่งใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปิดกั้นการเข้าถึง โพลีมาร์เก็ต หลังจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดให้ผู้คนเข้าไปวางเงินเดิมพันในประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหว ว่าประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต จะก้าวลงจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือไม่
นอกจากนี้ ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส โปแลนด์ สิงคโปร์ ยูเครน และสวิตเซอร์แลนด์ ต่างสั่งจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยความกังวลด้านการพนันเช่นเดียวกัน ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาเอง แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็กำลังเผชิญหน้ากับการตรวจสอบและข้อบังคับที่เข้มงวดจากหน่วยงานระดับรัฐ
ด้านท่าทีของผู้ถูกกล่าวหา ตัวแทนของ โพลีมาร์เก็ต ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชน โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะประสานงานและให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับหน่วยงานกำกับดูแลในทุกเขตอำนาจศาล ในขณะที่ทางฝั่งของ คาลชิ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้จะเผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมายรอบด้าน แต่ในเชิงธุรกิจ อ้างอิงจากข้อมูลของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล ดีไฟ เรท ระบุว่าโพลีมาร์เก็ต และ คาลชิ ยังคงครองสถานะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมตลาดการคาดการณ์ โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนและปริมาณการซื้อขายรวมกันสูงถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์
ประเด็นการกำกับดูแลแพลตฟอร์มพยากรณ์ ยังลุกลามบานปลายกลายเป็นข้อพิพาทภายในหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ได้ตีแผ่รายงานชิ้นสำคัญที่ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (CFTC) ถูกกดดันให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่พวกเขาแสดงความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงของตลาดการคาดการณ์อย่าง คาลชิ และ โพลีมาร์เก็ต
ปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งมี ไมเคิล เซลิก ประธานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยึดมั่นในจุดยืนที่ว่า CFTC คือหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเหล่านี้ และได้ยื่นฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐใดๆ ก็ตามที่ท้าทายอำนาจดังกล่าว
ทว่า ความโปร่งใสของการดำเนินงานก็ยังคงเป็นที่กังขา เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ในคณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิรูปการปกครอง ได้ประกาศเปิดฉากการสอบสวน โพลีมาร์เก็ต และ คาลชิ อย่างเป็นทางการ โดยพุ่งเป้าไปที่ข้อกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน เจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ยกตัวอย่างรายงานการทำธุรกรรมที่มีช่วงเวลาผิดปกติและน่าสงสัยบนแพลตฟอร์ม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กองทัพสหรัฐฯ จะเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานบางกลุ่มอาจใช้ข้อมูลวงในระดับชาติ เพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรม
อย่างไรก็ตามบทสรุปของการจัดระเบียบในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะเทือนวงการแพลตฟอร์มพยากรณ์ แต่ยังส่งสัญญาณเตือนไปถึงอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในภาพรวม ว่ายุคแห่งการเติบโตอย่างไร้การควบคุมอาจกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยน ท่ามกลางความตื่นตัวของนักลงทุนที่ผลักดันมูลค่าบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ให้มีความเคลื่อนไหวสูงขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่างก็กำลังเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย เพื่อสร้างเสถียรภาพและยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในระบบนิเวศการเงินยุคใหม่ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น