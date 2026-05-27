ตลท.ชูศักยภาพตลาดทุนไทยในฮ่องกง บนเวที UBS Asian Investment Conference 2026

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนต่างชาติในงาน UBS Asian Investment Conference 2026 วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ ฮ่องกง นำเสนอข้อมูลชูจุดแข็งตลาดทุนไทย ทั้งด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมรักษาสมดุลระหว่างสภาพคล่องและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยสภาพคล่องตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตอกย้ำตลาดทุนไทยในฐานะ "Diversification Opportunity" และ "Income Opportunity" สำหรับผู้ลงทุนในอาเซียน จากความโดดเด่นของหุ้นปันผลและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีก 13 บจ. ไทย ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] บมจ. ท่าอากาศยานไทย [AOT] บมจ. ธนาคารกรุงเทพ [BBL] บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ [BH] บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา [CPN] บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น [CRC] บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] บมจ. ธนาคารกรุงไทย [KTB] บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล [MINT] บมจ. เอสซีบี เอกซ์ [SCB] บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย [SCC] บมจ. การบินไทย [THAI] และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น [WHA] พบกองทุนชั้นนำระดับโลก นำเสนอข้อมูลความน่าสนใจตลาดทุนไทยในฐานะแหล่งลงทุนระยะยาว