หุ้นปิดพุ่ง 17.59 จุดแรงเก็งกำไร DELTA-กลุ่มชิ้นส่วนฯ ดันดัชนีตามธีม AI น้ำมันย่อหนุน sentiment

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,570.95 จุด เพิ่มขึ้น 17.59 จุด (+1.13%) มูลค่าซื้อขาย 70,314.08 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,581.74 จุด และจุดต่ำสุด 1,559.58 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 252 หลักทรัพย์ ลดลง 190 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 215 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดี โดยได้แรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA ที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรง รวมทั้ง HANA และ KCE ตามกระแสการลงทุนด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์ ที่ยังมีความสามารถทำกำไรได้ดีในระยะถัดไป ซึ่งเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบทยอยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายลง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งในกรอบ ติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นเทคฯ ในสหรัฐฯ ขณะที่วันนี้ DELTA ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนเสี่ยงเข้าเกณฑ์ Cash Balance อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้กรอบแนวรับที่ 1,555 จุด และแนวต้านที่ 1,590 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 10,667.58 ล้านบาท ปิดที่ 354.00 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,677.04 ล้านบาท ปิดที่ 198.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,587.28 ล้านบาท ปิดที่ 62.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 3,290.40 ล้านบาท ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,055.92 ล้านบาท ปิดที่ 13.60 บาท ลดลง 0.20 บาท