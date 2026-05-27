อังกฤษประกาศแบนกระดานเทรด HTX หลังพบเป็นท่อน้ำเลี้ยงคริปโตอุ้มรัสเซีย

มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียระลอกใหม่ทวีความเข้มข้นขึ้น ล่าสุดรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศขึ้นบัญชีดำกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีระดับโลกอย่าง HTX อย่างเป็นทางการ โดยพุ่งเป้าทลายเครือข่ายการเงินใต้ดินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลเครมลินหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนการสกัดกั้นช่องทางรอดทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ขณะที่ตัวแทนแพลตฟอร์มดังยังคงยืนกรานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท่ามกลางประวัติความขัดแย้งกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอังกฤษที่เคยปะทุมาแล้ว
รัฐบาลสหราชอาณาจักรยกระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการประกาศนำชื่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดังอย่าง HTX หรือที่เคยเป็นที่รู้จักในนาม Huobi Global เข้าสู่บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ทางการอังกฤษระบุชัดเจนว่ามีเหตุอันควรสงสัยที่บ่งชี้ว่ากระดานเทรดแห่งนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลรัสเซีย โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงินและเงินทุน ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับ A7 Limited Liability Company และ Garantex สองนิติบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีดำไปก่อนหน้านี้
การสั่งเชือดกระดานเทรดที่มีสำนักงานใหญ่ในปานามาแห่งนี้ นับเป็นหมากตากระดานล่าสุดในยุทธการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือหลบเลี่ยงกำแพงคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร ทางด้าน อีเว็ตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ส่งสารเตือนว่า หากรัฐบาลเครมลินประเมินว่าจะสามารถรอดพ้นมาตรการคว่ำบาตรด้วยการใช้เครือข่ายคริปโทเคอร์เรนซีและระบบการเงินใต้ดินเป็นเกราะกำบัง พวกเขากำลังคิดผิดอย่างมหันต์
ทางด้านตัวแทนของแพลตฟอร์ม HTX ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวผ่านสำนักข่าวทันที โดยระบุว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดขององค์กร พร้อมย้ำจุดยืนว่าบริษัทติดตามและดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกเขตอำนาจศาลทั่วโลก รวมถึงการดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรด้วย
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อ พ.ศ. 2565 โดยทิศทางการสกัดกั้นผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เจาะจงไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี โดยเล็งเป้าหมายไปที่กลุ่มเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสายสัมพันธ์โยงใยกับประเทศเบลารุส
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ HTX ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านกฎระเบียบในเกาะอังกฤษ ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2568 องค์การกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรได้เปิดฉากดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทแห่งนี้มาแล้ว ในข้อหาละเมิดกฎหมายการทำโฆษณาและการตลาด โดยทางการอังกฤษตรวจสอบพบว่ามีการโปรโมตคริปโทเคอร์เรนซีอย่างผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระแสหลักอย่างครอบคลุม ทั้ง TikTok, X, Facebook, Instagram และ YouTube
ในทางคู่ขนาน ท่าทีของทางการรัสเซียต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศก็ทวีความเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเช่นกัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภารัสเซียได้ผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เปิดทางให้ทางการสามารถบังคับใช้บทลงโทษทางอาญาต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และบังคับให้ต้องจดทะเบียนกับธนาคารกลางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังรวมถึงการตีกรอบข้อจำกัดการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับกลุ่มนักลงทุนรายย่อย และการคุมเข้มคำสั่งห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการชำระเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลมอสโกในการดึงอำนาจควบคุมระบบการเงินดิจิทัลและกระแสเงินทุนให้อยู่ในมืออย่างเบ็ดเสร็จในภาวะสงครามเศรษฐกิจ