แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่-ชูอัตราดอกเบี้ย [3.10 – 3.45]%-คาดเปิดจอง 30 มิ.ย.และ1–2ก.ค.นี้

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.10 – 3.25]% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.30 – 3.45]% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2569 นี้ ผ่าน 5 ธนาคารพาณิชย์ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของแสนสิริ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารจัดการท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีหลากหลายปัจจัยท้าทาย โดยเราสามารถสร้างยอดขายไตรมาสแรกสูงถึง 13,300 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จของแบรนด์ระดับบนในกลุ่ม Sansiri Luxury Collection อย่าง “นาราสิริ” ทั้งโครงการกรุงเทพกรีฑาและบรมราชชนนี ที่ปิดการขายเฟสแรกทันทีในช่วงพรีเซล กวาดยอดขายรวม 1,500 ล้านบาท รวมถึงคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่อย่าง “เลิฟ เจริญนคร” ที่ทำยอดขาย พรีเซลไปได้กว่า 1,500 ล้านบาทเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่แข็งแกร่งกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ทันทีถึง 50% ของยอดรวมทั้งหมด”
"การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดย แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและกลยุทธ์การดำเนินงานที่ชัดเจนของเรา"