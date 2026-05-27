บสย. ดันค้ำประกันสินเชื่อ'Quick Big Win'-เสริมสภาพคล่อง SMEs-รองรับ “ไทยช่วยไทยพลัส”

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากการหดตัวต่อเนื่องของสินเชื่อ SMEs ที่ติดลบถึง 15 ไตรมาสติดต่อกัน และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ที่ยังอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาคนค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน วิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า กลุ่มอาชีพอิสระ “กลุ่มเปราะบาง” ทั้งนี้ บสย. พร้อมให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนผ่าน มาตรการ “บสย. Quick Big Win” วงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดตัวเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้สถาบันการเงินมีโอกาสปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยจากการเปิดตัวโครงการพบว่าสามารถช่วย SMEs ได้อย่างชัดเจน มียอดค้ำประกันสินเชื่อ ณ 30 เมษายน 2569 จำนวน 26,048 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.37 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
"โครงการนี้มุ่งตอบโจทย์ SMEs ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มรายย่อย Micro SMEs พ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 หมื่นบาท – 1 ล้านบาท ด้วยจุดเด่น ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีต่อไปคิดตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Pricing) เพื่อสะท้อนต้นทุนด้านเครดิตของ SMEs แต่ละราย นอกจากนี้ ยังถือเป็นครั้งแรกที่ บสย. นำเครื่องมือเครดิตสกอริ่ง “TCG Score” มาใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน อีกหัวใจสำคัญคือ การชดเชย NPL ในอัตราสูง (Max Claim) เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านเครดิต และกระตุ้นให้สถาบันการเงินกล้าปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อเติมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ SMEs และกลุ่มรายย่อย Micro SMEs ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งมีส่วนในการช่วยพยุงสินเชื่อ SMEs ที่ติดลบให้กลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้ง"
ทั้งนี้ ในกรณี SMEs ที่ประสบปัญหาเป็น NPL บสย. ยังให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องผ่านมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” ช่วยลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม ลด ปลดหนี้ แก้หนี้ได้ง่ายขึ้น ลดเงินต้นสูงสุด 50% สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการปลดหนี้ และช่วยปรับโครงสร้างหนี้ โดยยืดหนี้ยาวสูงสุด 7 ปี ค่างวดขั้นต่ำเพียง 500 บาท ช่วย SMEs “ผ่อนน้อย เบาแรง” พร้อม “ตัดเงินต้น ก่อนตัดดอก” และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ช่วยให้ลูกหนี้อยู่รอด อยู่ได้ และกลับไปเป็นลูกหนี้ปกติได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังรองรับการเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs พ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในช่วงโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ของภาครัฐ ที่จะเริ่มเปิดใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569