WINMED โชว์เทคโนโลยี บนเวทีโลหิตวิทยาโลก ISH 2026

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) เข้าร่วมงานประชุมและออกบูธในงานโลหิตวิทยาระดับโลก 40th World Congress of the International Society of Hematology (ISH 2026) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ด้านแนวโน้ม Transfusion Medicine ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่สำคัญ คือการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Blood Safety โดยมีเรื่องของเทคโนโลยี Pathogen Inactivation (PI) ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการเวชศาสตร์บริการโลหิตทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โลหิต
WINMED ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เชื่อว่าการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โลหิต รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน Transfusion Science จะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ของประเทศไทย และจากการที่แพทย์โลหิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเวทีดังกล่าว ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการ Hematology และ Transfusion Science ของประเทศไทยในอนาคต และระบบสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ WINMED ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพการรักษา และมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเติบโตของระบบสาธารณสุขไทยและการก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้