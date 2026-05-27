NRF ยกระดับอาหารไทยสู่เวทีโลก คว้า Thai SELECT

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอาหารเอเชียระดับโลก รวมถึงผู้ให้บริการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM ตอกย้ำศักยภาพแบรนด์อาหารไทยในตลาดสากล หลัง 5 ผลิตภัณฑ์ Classic Thai ภายใต้กลุ่มบริษัท City Food ได้รับการคัดเลือกให้รับตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 โดยนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตร “Thai SELECT Certificate Presentation Ceremony” จากนายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ท่ามกลางผู้ประกอบการและพันธมิตรในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การได้รับตรา Thai SELECT ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NRF และกลุ่มบริษัท City Food ในการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยสู่ระดับสากล โดยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่การันตีรสชาติ มาตรฐานการผลิต และอัตลักษณ์ความเป็นไทยของผลิตภัณฑ์อาหารไทย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและคู่ค้าทั่วโลก
ในโอกาสนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรอง Thai SELECT จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องแกงเขียวหวาน เครื่องแกงแดง น้ำจิ้มสะเต๊ะ ซอสศรีราชา และน้ำจิ้มไก่ ซึ่งล้วนผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมคงไว้ซึ่งรสชาติอาหารไทยแท้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบไทยสู่ผู้บริโภคในระดับนานาชาติ
พิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 หนึ่งในเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญที่สุดของเอเชีย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมอบรางวัล สะท้อนบทบาทของมาตรฐาน Thai SELECT ในการยกระดับและผลักดันอาหารไทยสู่การยอมรับในตลาดโลก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NRF เดินหน้าพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอาหารไทยและอาหารเอเชียอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดสากล ครอบคลุมตั้งแต่ซอส เครื่องปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเอเชียหลากหลายประเภท โดยยึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และความเข้าใจต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค
นอกจากนี้ การเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ในปีนี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจของ NRF ในตลาดต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารต่อกลุ่มผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก โดยภายในบูธของบริษัทได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มบริษัท City Food รวมถึงสินค้าอาหารและเครื่องปรุงรสที่สะท้อนความหลากหลายของอาหารไทยและอาหารเอเชีย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคและต่อยอดโอกาสทางการค้าในอนาคต
นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า “การได้รับตรา Thai SELECT ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาอาหารไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทยในระดับโลก NRF ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและขยายธุรกิจอาหารเอเชียอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลักดัน Soft Power ด้านอาหารของประเทศไทยสู่สายตาผู้บริโภคทั่วโลก”
ทั้งนี้ NRF ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนอาหารไทยและอาหารเอเชียให้เติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องในอนาคต