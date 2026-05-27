LEO คว้ารางวัล “Independent Store of the Year (Asia & Thailand)”

LEO Self Storage (LSS) สาขา พระราม 4 ธุรกิจให้บริการห้องเก็บของให้เช่า ภายใต้ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการ Self Storage ไทยอีกครั้ง หลังคว้ารางวัล “Independent Store of the Year” ทั้งในระดับเอเชีย และประเทศไทย (Asia & Thailand) จากสมาคม Self Storage Association Asia ภายในงาน Self Storage Expo Asia 2026 เวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้าน Self Storage จากทั่วโลก
รางวัลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติของอุตสาหกรรม Self Storage ระดับโลก โดยมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพการบริการ มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ การพัฒนานวัตกรรม “LEO SMART STORAGE SYSTEM” ตลอดจนความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LEO Self Storage ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ความสะอาด และความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการจัดเก็บทรัพย์สินมากขึ้น
“ทั้งนี้ Self Storage Association Asia หรือสมาคมผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของด้วยตนเองแห่งเอเชีย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม Self Storage โดยมีเครือข่ายสมาชิกเป็นผู้ประกอบการ Self Storage ชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเชีย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย กว่า 120 บริษัท และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน และการยกระดับคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรม Self Storage ในระดับสากล ส่งผลให้รางวัลที่ LEO Self Storage ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องสะท้อนถึงมาตรฐานการให้บริการระดับสากลของผู้ประกอบการไทยได้อย่างชัดเจน”
โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา LEO Self Storage สาขาพระราม 4 ก็เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน Technology & Innovation ถึง 2 รางวัล ได้แก่ Technology & Innovation Award ( Asia & Thailand ) จากงาน Self Storage Expo Asia 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคม Self Storage Association Asia (SSAA) เช่นกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Self Storage ของไทยสู่เวทีระดับสากล
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ LEO Self Storage บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโซลูชันด้านการจัดเก็บที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าภาคธุรกิจ ครอบคลุมการจัดเก็บสินค้า เอกสาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการพัฒนาห้องเก็บเครื่องดื่มประเภทไวน์ที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ หรือ Wine Storage ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ทันสมัย มีความสะอาด และสวยงาม พร้อมระบบบริหารจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและความทุ่มเทของทีมงานทุกฝ่าย ที่ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ Self Storageอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพบริการ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการยกระดับมาตรฐานการบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (World Class) บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง คือหัวใจสำคัญของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายเกตติวิทย์ กล่าว
จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค วิถีชีวิตคนเมือง รวมถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บที่มีความยืดหยุ่นและช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ Self Storage ในประเทศไทยยังมีอีกมาก LEO จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ Self Storage อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนทางการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับแต่ละสาขา มากกว่าการขยายสาขาอย่างรวดเร็วแต่ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
LEO Self Storage ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด เพราะทุกความเชื่อมั่นจากลูกค้าคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระดับโลกได้ในวันนี้